◆米大リーグ カブス―パイレーツ（１０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が１０日（日本時間１１日）、本拠のパイレーツ戦で今季３試合目の先発登板。６回までノーヒット１四球９奪三振で降板した。

初回を３者凡退で立ち上がった今永は、２回２死でクルーズに９球粘られて四球を与えた。続くグリフィンを高め直球で空振り三振とした。３回には回またぎで３者連続三振をマーク。３回以降は３者凡退としたが、６回までで球数が今季最多の１００に達していたため、降板した。

２番手で登板したシルバーが７回先頭のオハーンに右前安打を許し、継投ノーヒッターが消滅。続くレイノルズに３号２ランを打たれ、完封リレーもなくなり、２点を先取された。

今永は１年目の２４年９月４日にも７回無安打と快投を披露。ピアソン、ホッジの継投で継投ノーヒッターを達成しているが、この日の相手もパイレーツだった。

鈴木誠也外野手は右膝負傷による開幕負傷者リスト（ＩＬ）から復帰し「５番・右翼」で今季初出場。２回無死一塁の第１打席は三ゴロ。４回１死一塁の第２打席で右前安打を放った。６回無死一、二塁のチャンスでは３球三振に倒れた。