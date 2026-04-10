あの“一家”が帰ってくる――。

【写真】「永瀬廉では？」実写版『クレヨンしんちゃん』の“新キャラクター”

4月6日、コカ・コーラシステムが『やかんの麦茶 from爽健美茶』の新CMを公開。人気アニメ『クレヨンしんちゃん』実写化シリーズが第2シーズンに入り、SNS上で大きな話題を集めている。

昨年4月に公開された第1シーズン『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』は、全7話で総視聴回数3800万回を突破。野原一家の日常を実写で描く試みは高く評価され、温かな家族像や細部まで作り込まれたビジュアルが支持を集めた。

「永瀬廉では？」追加キャラに注目

新シーズンでは、都心でひとり暮らしをしていたしんのすけが人事異動をきっかけに春日部へ戻り、家族との暮らしを再スタート。変わらない野原家のにぎやかな日常が、実写ならではの質感で描かれる。

「今回公開された第1話『春日部にお引越しだゾ！』篇は、しんのすけが引っ越しの準備をすすめる場面から始まります。荷造りの途中でアクション仮面のお面を手に取ったり、ひとり暮らしを思い返す表情を見せたりと、静かな時間が印象的でした。トラックを見送ったあとは、帰りを待ちきれない家族が車で迎えに来るシーンも。ラストには新キャラクターの登場を匂わせるカットも差し込まれており、次回への期待が高まる内容となっています」（芸能ライター）

キャストは前シーズンに続き、しんのすけ役を高橋文哉、ひろし役を原田泰造、みさえ役を麻生久美子、妹・ひまわり役を畑芽育が演じる。

公式サイトでは、出演者たちの現場入りの様子や、野原一家が「出発、おしんこ〜」と声を合わせるメイキング映像も公開。続くインタビューでは、続投が決まった際の心境について高橋が「嬉しかったですね」と語り、原田も「また集まれたしね」と笑顔を見せていた。

「4月2日に更新された『やかんの麦茶』の公式インスタグラムには、野原一家のほかに黒塗りのシルエットが2人登場していました。ひとりは女性らしく、もうひとりは男性のようなシルエット。コメント欄には《風間くんとネネちゃん？》という声から、《シルエット的に永瀬廉では？》といった推測まで、さまざまな意見が寄せられています」（前出・芸能ライター）

豪華なキャストにSNSでは、「もう普通にこのキャストでドラマやってほしい」「続きはやく観たい！」「Netflixでドラマ化して」「全然ドラマ化いけるって。1話だけのスペシャルドラマでもいいから」と“本格ドラマ化”を望む声も多い。

一方、麦茶といえば4月5日にYouTuberのHIKAKINが自身の麦茶ブランド『ONICHA』を発表。「日本の麦茶を変えるぞ」とアピールしたものの、「地味で主役ではない」「退屈で主役ではない」と麦茶を形容した発言には、《ネガキャンして自分の商品をアピールするのは残念すぎる》との批判も寄せられた。

『クレヨンしんちゃん』実写化ムービーの盛り上がりを見る限り、麦茶は決して“地味”でも“退屈”でもなさそうだ。