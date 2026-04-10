◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人が首位ヤクルトに競り勝ち、連勝で貯金を今季初めて２とした。先発の竹丸和幸投手が自身ワーストの８安打を浴びながら、６回途中１失点と粘ってプロ２勝目。阿部監督の早めの継投策で何とか逃げ切った。打線も今季初めて５番に座ったキャベッジ外野手が、先制ヘッドスライディングに貴重な追加点となる特大３号ソロと躍動した。

竹丸は開幕戦で球団史上初めて新人開幕投手勝利を飾ったが、先発２戦目は味方の守備の乱れもあって初黒星。この日は首位のヤクルト打線に対し初回、２回と安打で走者を許したが、要所を締めて無失点。３回は３者凡退に抑えた。

巨人打線は２回１死、今季初５番のキャベッジが鮮やかな中前安打を放つと、続く増田陸が左翼線へ二塁打を放った。「後ろに繋ぐ気持ちで、高めの真っすぐを、うまくぶっ叩くことができました。キャビーが一塁から良く走ってくれたので感謝します」という一打で良いスタートを切ったキャベッジがスピードに乗って迷いなく三塁をまわり、一気にホームへヘッドスライディング。貴重な先制点をもぎ取った。その後、７番・中山も左前安打で続いたが、二塁から積極的に本塁を狙った増田陸がホーム手前でタッチアウト。追加点は奪えなかった。

巨人は３回１死一塁から、浦田が快足を飛ばして二盗を決めると、２死後に泉口が右翼へ適時二塁打。「チャンスだったので、ランナーをかえすことができてよかったです」という勝負強い打撃で１点を追加した。

竹丸は４回、１死から３者連続安打で満塁とされると、６番・増田のセンターへの犠飛で１点を返された。なおも２死一、二塁、投球動作の途中で足を滑らせて転倒しながらも、途中で投げるのをやめるとボークになるため倒れながら投球。山なりの球が外角にワンバウンドで外れ、場内がどよめいた。それを見た二塁走者のオスナが三塁を狙ったが、捕手の岸田が素早く送球しタッチアウト。再びスタンドがどよめいた。珍しいプレーでドラ１左腕がピンチを脱した。

竹丸は結局、２ー１の６回に２死一、三塁とされたところで、阿部監督がベンチを出て船迫にスイッチ。「いっぱい打たれましたが、バックの好守や運に助けられて粘り強く、最低限試合を作ることはできました」とルーキー左腕は振り返った。２番手を託されたサイドスロー右腕は、増田をフルカウントから外角スライダーで空振り三振に仕留め、右手でガッツポーズを握った。

巨人は５番のキャベッジが７回裏に、右翼バルコニー席へ飛び込む特大の３号ソロ。「完璧にとらえることができたよ。打てた事を神に感謝するよ」。打った助っ人砲もすぐには走り出さず、その場で打球の行方を見守ったほどの特大弾。飛距離１２９メートル、打球速度１７９キロの豪快なアーチで貴重な３点目を通過した。チームは開幕からこの夜の試合前までに、１１戦を終え、５番スタメン選手の合計成績は３７打数５安打、打率１割３分５厘、０本塁打、１打点と、「適任者」探しに苦労していた。だが、今季早くも７人目の５番となったキャベッジで、ひとつの解決策がみつかった形だ。

巨人は７回から田中瑛斗−大勢−マルティネスという「勝利の方程式」を投入。８回に大勢が１点を失ったが、ヤクルト打線に１点差まで迫られながら逃げ切った。先発の竹丸は６回途中８安打１失点の粘投でプロ２勝目。チームは雨天中止を挟んで２連勝で、貯金を今季最多の２とした。