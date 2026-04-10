「今日好き」榎田一王（いおう）“3年間作った”弟へのラスト弁当公開「ボリューム凄い」「栄養バランスも完璧」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王（えのきだ・いおう）が4月9日、自身のInstagramを更新。弟へ作り続けたという弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「ボリューム凄い」弟に作った弁当公開
榎田は「3年間の天一と僕のお弁当作りを終えました。地味であまり美味しくない弁当を何時も美味しかった、と言ってくれた優しい弟にありがとう」と綴り、弟・天一くんの卒業に際して最後の弁当作りを終えたことを報告した。
公開された写真では、焼き魚や卵焼き、ブロッコリーなどが詰められお弁当を手に、笑顔を見せるショットを投稿。また、キャベツの上に厚切りの肉が並べられたボリューム満点のおかずと、納豆などが入ったタッパーも公開している。
この投稿に、ファンからは「ボリューム凄い」「栄養バランスも完璧」「弟さんへの愛に感動」「育ち盛りの弟さんに最高のご馳走」「毎日作り続けた一王くんも、感謝を伝える弟さんもどちらも素敵」「兄弟の絆にほっこり」「綺麗に作ってる」「3年間本当にお疲れ様でした！」「最高のお兄ちゃん」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「ボリューム凄い」弟に作った弁当公開
◆榎田一王、3年間作った弟への手作り弁当、終了を報告
榎田は「3年間の天一と僕のお弁当作りを終えました。地味であまり美味しくない弁当を何時も美味しかった、と言ってくれた優しい弟にありがとう」と綴り、弟・天一くんの卒業に際して最後の弁当作りを終えたことを報告した。
◆榎田一王の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリューム凄い」「栄養バランスも完璧」「弟さんへの愛に感動」「育ち盛りの弟さんに最高のご馳走」「毎日作り続けた一王くんも、感謝を伝える弟さんもどちらも素敵」「兄弟の絆にほっこり」「綺麗に作ってる」「3年間本当にお疲れ様でした！」「最高のお兄ちゃん」などという反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」「卒業編2026」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
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