松井ケムリ、金持ちすぎて“破壊”された感覚 プレゼントめぐる発言にツッコミの嵐
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリ（32）が9日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜 後11：00）に出演。裕福な家庭で育ったがゆえに破壊された“感覚”を明かした。
【写真】「金箔はヤベェだろ」SNSで話題、松井ケムリが公開した親からの“高級感あふれる”贈り物
この日番組でケムリは、裕福な家庭で育った自身の恋愛における金銭感覚の考え方などを語った。その中で、大手証券会社の副会長を務める父親についても語り、海外旅行の際は、父親だけ税関が別室という驚きのエピソードも明かした。
その中で、ケムリは恋人からのプレゼントについて「僕、基本的にプレゼントそんなにいらないんです」と告白。続けて「欲しいものがないんです。物欲を破壊されたんで、金持ち過ぎて」とぶっちゃけた。
さらに欲しいのもがあったら基本的には自分で購入するといい、「人のプレゼントでビックリしたことは一回もないです」とサラリと語った。これにはスタジオの指原莉乃が「すごいヤダ！」と不満を漏らし、いとうあさこも「それは心の問題」とツッコむなど、クレームが飛び交った。
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この日番組でケムリは、裕福な家庭で育った自身の恋愛における金銭感覚の考え方などを語った。その中で、大手証券会社の副会長を務める父親についても語り、海外旅行の際は、父親だけ税関が別室という驚きのエピソードも明かした。
さらに欲しいのもがあったら基本的には自分で購入するといい、「人のプレゼントでビックリしたことは一回もないです」とサラリと語った。これにはスタジオの指原莉乃が「すごいヤダ！」と不満を漏らし、いとうあさこも「それは心の問題」とツッコむなど、クレームが飛び交った。