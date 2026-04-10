少子化が招く「自治体消滅」と「人口のブラックホール」東京…「移民政策」抜きに日本の未来を描くなら

過去30年にわたり多くの対策が講じられているにもかかわらず、食い止められない日本の少子化。今後、どのような対策を考えていくべきなのか。そして、移民の受け入れは必須なのか。登録者数100万人超の人気YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」のすあし社長が、前編に引き続き解説する。

※本稿は、すあし社長『この国の「なぜ？」が見えてくる日本経済地図』（かんき出版）の一部を再編集したものです。また、2025年12月時点の日本経済、世界情勢に基づいて執筆しています。

前編記事はこちら→日本では「子どもを持たない」のが経済合理的だという現実…少子化対策「30年の失敗」を招いた「3つの根本原因」

現役世代はどれだけ「背負って」いるのか

高齢者が増え、働く世代が減ることで社会全体が「成長」から「縮小」へと向かう構造的な転換が起きます。これが人口オーナスです。

経済成長、つまりGDPの増加は理論的には「労働投入量」と「労働生産性」の掛け算で決まりますが、人口オーナス期においては労働投入量が物理的に減少します。したがって、それを補う大幅な生産性向上がない限り、経済成長率は必然的に低下、あるいはマイナスになる圧力を受けます。

さらに高齢化は貯蓄率の低下も招きます。

「ライフサイクル仮説」によれば、人は現役時代に貯蓄をして、引退後に取り崩します。高齢化が進むということは、社会全体で「貯蓄する側」よりも「取り崩す側」が増えることを意味します。結果として銀行などを経由して企業へ回るはずの投資資金が細り、経済成長のエンジンになる「元手」が枯渇するリスクがあります。

最も深刻なのが社会保障制度への圧力です。

2025年、日本の社会保障制度は大きな転換点を迎えています。日本の年金・医療制度は、現役世代が保険料を納め、その財源で高齢者を支える賦課（ふか）方式を基本としています。しかし人口構造の変化により、このシステムは現行のままでは持続可能性の確保が難しい領域に突入しました。

人口ピラミッドの変化を見ると、60年代は「胴上げ型」で多数の若者が一人の高齢者を支えていました。

00年代には「騎馬戦型」となり、数人の若者が一人の高齢者を支える構造。そして2050年には「肩車型」になると予測されています。ほぼ一人の若者が一人の高齢者を背負う状態なのです〈図1-13〉。

高齢者医療費、特に75歳以上の後期高齢者にかかる医療費は若年層の数倍に達します。団塊の世代がこの年齢層に一斉に突入したことで、医療・介護給付費は急速に増大しています。これを賄うため、現役世代の社会保険料負担率は年々引き上げられる傾向にあります。

その結果、現役世代の「額面給与」が多少上昇しても、社会保険料等の負担増がそれを相殺し、可処分所得、つまり手取りは伸び悩むか、減少します。

そして手取りが減れば消費が冷え込み、企業の売上が減少して賃上げが抑制される。この「負担増→消費減→不況→少子化加速」という負のスパイラルへの警戒が必要です。

人口減少は経済的負担だけではありません。地方自治そのものが機能不全に陥り、「消滅」につながっていくのです。

ウソみたいなホントの「消滅可能性都市」

「地方創生」という言葉が盛んに叫ばれてきましたが、地方の衰退は依然として予断を許さない状況です。2014年に発表された「増田レポート」が予言した未来は、より深刻な形で現実化しつつあります。

「自治体の消滅」とは、自治体としての行政機能、地域社会としての生活維持機能が維持困難になり、事実上の財政再建が必要な状態に陥ることです。

自治体の存続を決定づける指標は一つ。「20歳から39歳の若年女性人口」です。日本における出生数の約95％がこの年齢層の女性です。次世代を産む可能性のあるこの層が流出すれば、その地域での出生数は激減し、高齢者の死亡による自然減を埋め合わせることができなくなります。

24年に公表された人口戦略会議による再検証レポートは、若年女性の流出が止まらない自治体を「消滅可能性自治体」と定義し、改めて警鐘を鳴らしました。

24年の分析で消滅可能性自治体のワースト1位とされたのが群馬県南牧（なんもく）村です。この村の高齢化率は日本最高水準で、人口の大半を高齢者が占めます。

その割合は7割弱です。若年層、特に女性は進学や就職を機に村を離れます。村内には働く場所も、子育てに適したインフラも不足しており、人口減少がインフラの劣化を招き、それがさらなる人口流出を呼ぶ「縮小の罠」に陥っている例と言えます。

地方から流出した若者の多くは東京圏へ吸い寄せられます。そして、皮肉なことに、東京は出生率が全国で最も低い「超・少子化都市」です。地方で生まれ育った若者を東京が呑み込み、結果として国全体の出生数を押し下げる構造は「人口のブラックホール」現象と呼ばれています。

地方都市では、行政サービスの維持にかかる一人当たりのコストが人口密度の低下により高騰しています。「水道管の更新」「橋の架け替え」「ゴミ処理」「除雪」といったサービスは人が減っても必要です。

しかし、税収は減る一方で維持費は増えていきます。そのため、多くの自治体は将来的に、財政再生団体への転落、あるいは隣接自治体への吸収合併、つまり事実上の自治体機能の再編を余儀なくされる可能性が高まっています。

「人がいない」「人が増える見込みもない」への対抗策として「移民政策はどうか」という議論があります。果たして、どのような結果をもたらし得るのでしょうか。

「移民政策」がもたらすさまざまな課題

労働力不足が経済活動のボトルネックになるなか、経済界からは外国人労働者の受け入れ拡大、すなわち事実上の「移民政策」を求める声が強まっています。

しかし、欧州の先行事例は、さまざまな課題をもたらすリスクを示しています。

ドイツは労働力不足を補うため、2020年以降「専門能力を持つ労働者の移住に関する法律」を施行し、要件の緩和を進めてきました。

23年には過去最高となる20万100人がドイツ国籍を取得しています。移民の労働市場への参加率は向上しているものの、女性の就業率は依然低く、保育施設の不足が壁になっています。

また、「移民の20％」、その「子孫の25％」が差別を経験していると報告されています。さらに移民受け入れに反対する右派政党「ドイツのための選択肢」が台頭し、政治が分極化しています。

フランスの状況はさらに深刻です。23年6月、フランスの警察官が17歳のドライバー（アルジェリア系）を射殺した事件をきっかけに、若い移民系を中心とする抗議の大規模暴動がパリ郊外で勃発。フランス型移民政策の課題を世界に印象づけました。暴動は8日間に及び、逮捕者は3000人以上にも及んでいます。

注目すべきは、暴動の主役が移民一世ではなく、フランスで生まれ育った二世、三世の若者たちであったことです。彼らはフランス国籍を持ちながらも、社会から疎外され、職や住居で差別されているという強い閉塞感を抱いていました。

ここから得られる教訓は明確です。「労働力は輸入できるが、やってくるのは人間である」ということ。

欧州の事例は安価な労働力の導入が、長期的には「社会統合コスト」という莫大な請求が返ってくる可能性を示しています。つまり、異なる言語、宗教、文化を持つ人々が真に共生するためには、教育、住居、福祉、そして相互理解のために、経済効果を相殺して余りあるほどの公的資金と時間が必要です。

治安維持やコミュニティの分断といったリスクを含め、この「見えないコスト」をどう見積もるか。これは善悪の問題ではなく、国家経営におけるコスト対効果の冷徹な問いなのです。

「移民政策」抜きに日本の未来は描けるか

一方で、日本政府は「移民」という言葉を避け、「特定技能」などの名称で外国人労働者を受け入れています。

これは「短期的な労働力」として扱い、定住や家族帯同を制限的にすることで、欧州のような社会コストを回避しようとする慎重な政策です。労働力不足が深刻化する現場、つまり介護、建設、コンビニなどの小売・サービスといった分野では、なし崩し的に定住化が進んでいます。

日本が本格的な移民国家へと舵を切るなら、欧州が直面している「言語教育」「宗教的対立」「福祉負担」「治安維持」といった統合コストを、誰がどのように負担するのかという議論が不可欠です。

労働力不足に対して日本が目指すべき未来の選択肢の一つは、テクノロジーによる「労働からの解放」と「生産性の自律的向上」です。これが内閣府の掲げるムーンショット目標の核心です。

ムーンショット型研究開発制度の「目標3」は、「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現する」ことを掲げています。これは決して空想的なSFではありません。既に生成AIの急速な普及が示しているように、技術の萌芽は確実に現実に根を下ろし始めているからです。

同時に、これが約束された安泰な未来であるという保証もありません。

労働人口の減少をテクノロジーで相殺する

完全な自動化を実現するための技術的なハードルが極めて高いことは言うまでもありません。それ以上に困難なのは社会的な適応です。

ロボットと共生するための法規制の抜本的な見直しや、従来の「人間が働くことを前提とした社会システムの解体」といった、痛みを伴う構造改革を断行できるかどうかが、成否の分かれ目になるでしょう。

移民による社会分断のリスクを回避し、かつ人口減少下で国力を維持しようとするならば、日本に残された道は、この「技術による労働からの解放」という一点突破しかありません。

2030年、50年を見据え、家事、介護、産業の現場をロボットとAIで代替していく。単なる技術開発ではなく、日本という国家が存続するための、退路のない戦略的投資です。

日本は世界で最も早く、最も激しいスピードで少子高齢化が進む「課題先進国」。見方を変えると、それは同時にチャンスでもあります。

「移民を入れて人口を埋める」という20世紀型の解決策ではなく、「人口が減っても、ロボットとAIによって社会機能を維持・向上させる」という21世紀型のモデルを構築できるかが問われているのです。

もし、日本がムーンショット目標を実現し、労働人口の減少をテクノロジーで相殺することに成功すれば、それは同じく高齢化に向かう中国、韓国、欧州諸国にとっての希望のモデルになります。

人口減少は避けられない現実ですが、それが必ずしも「衰退」を意味するとは限りません。たとえ人口が半分になっても、テクノロジーで生産性を3倍にできれば、国民一人当たりの豊かさ（GDP per Capita）は1.5倍になります。スイスや北欧のように、規模は小さくとも、高付加価値で国民が豊かに暮らす国。

日本が目指すのは、無理な人口増加による「量の大国」への回帰ではなく、人口減少を前提とした「戦略的縮小」という新しい国家モデルなのかもしれません。

私たちは社会構造を再定義していくべき時期にあると言えるでしょう。

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