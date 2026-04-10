グラビアアイドルの水咲優美（29）が9日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なDVDパッケージカットを投稿した。

「『最胸』5／10発売です」と報告し、布面積が極めて少ない緑色の衣装を104センチのバストが収まりきれていない限界ギリギリショットを公開した。「実はここ2年ほど色々な事情でグラビアから少〜し離れてしまっていたので、復帰作的な意味でもみんなからのリクエストの声が多かったDVDを今回デビュー作品ぶりに頑張っちゃいました」と明かし、「久しぶりのリリースで不安だったんだけど、限定版はすぐキャンセル待ちになったみたいで…嬉しいありがとう みんな予約してね！楽しみに待っててね」と呼びかけた。

さらに「改めてお知らせしますが、5／17！みんな空けておいてください〜」とイベントなどの開催を示唆した。

ファンやフォロワーからも「遂に来た」「ナイスショット」「素晴らしく大きい」「ダイナマイトBodyにノックアウト」などのコメントが寄せられている。

水咲はさいたま市出身。13年に芸能界デビュー。19年からグラビア活動を開始。身長164センチ。スリーサイズはB104−W66−H100センチ。バストはHカップ。趣味はサウナ、ピアノ、書道、ダンス。血液型B。