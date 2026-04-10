DAIGO、『旅サラダ』生出演決定 京都旅を満喫→お土産に妻・北川景子が「最近で一番の喜びよう」【コメントあり】
タレント・アーティストのDAIGOが、あす11日放送の ABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に生出演することが決定した。
【画像】職員も驚く運転技術…制服姿のDAIGO
「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ。2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。
最初に訪れたのは、日本最大級の車両収蔵・展示数を誇る京都鉄道博物館。ずらりと並んだ車両を前に「リサーチがてら行ってみたかったんですよ！」と期待に心を弾ませる。運転手気分を体験できる運転シミュレータでは、制服を着用して「出発進行〜！」とノリノリ。DAIGOの運転技術に職員が「すごい！」と驚く。
お次は旬の食材を求めて西京区へ。竹林に入り、親子で楽しめるタケノコ狩りを体験します。農家さんと一緒に立派なタケノコを見つけると「いいっすね！ここで一回CMまたぎますか！？」と冗談を飛ばしつつ、初のタケノコ狩りに挑戦。採れたての新鮮なタケノコを焼いていただき、「K・R・D（これだ！）」とそのおいしさに感動する。
■コメント
――今回の旅はいかがでしたか？
お仕事で何度も訪れている京都ですが、今回はまさに「D・S・K」！「DAIGOの・知らない・京都」を発見する旅になりました。大河ドラマで演じた斎藤義龍ゆかりのお寺や、電車好きの子どもが絶対に喜ぶ鉄道博物館、家族で楽しめるタケノコ狩りなど、どれも初めての体験ばかりで…中でも、上賀茂でゲットしたある「お漬物」はとてもおいしくて驚きました！
お土産で持ち帰ったら、漬物好きの妻が「これ大好き！」と最近で一番の喜びようで、渡した瞬間に切り始めてました(笑)。今、我が家でめちゃくちゃバズってます！本当に楽しい旅で、改めて京都の素晴らしさを堪能できました。今度はぜひ家族でも来たいですね…じゃ
ない！来たいどすえ〜！
【画像】職員も驚く運転技術…制服姿のDAIGO
「家族旅が大好き」と語るDAIGOが、家族旅行のリサーチを兼ねて、春の京都を巡る2日間の旅へ出かける。1日目は、家族で楽しめるスポットを徹底リサーチ。2日目は一転して、ゆったりとした「大人の1人旅」を堪能する。
お次は旬の食材を求めて西京区へ。竹林に入り、親子で楽しめるタケノコ狩りを体験します。農家さんと一緒に立派なタケノコを見つけると「いいっすね！ここで一回CMまたぎますか！？」と冗談を飛ばしつつ、初のタケノコ狩りに挑戦。採れたての新鮮なタケノコを焼いていただき、「K・R・D（これだ！）」とそのおいしさに感動する。
■コメント
――今回の旅はいかがでしたか？
お仕事で何度も訪れている京都ですが、今回はまさに「D・S・K」！「DAIGOの・知らない・京都」を発見する旅になりました。大河ドラマで演じた斎藤義龍ゆかりのお寺や、電車好きの子どもが絶対に喜ぶ鉄道博物館、家族で楽しめるタケノコ狩りなど、どれも初めての体験ばかりで…中でも、上賀茂でゲットしたある「お漬物」はとてもおいしくて驚きました！
お土産で持ち帰ったら、漬物好きの妻が「これ大好き！」と最近で一番の喜びようで、渡した瞬間に切り始めてました(笑)。今、我が家でめちゃくちゃバズってます！本当に楽しい旅で、改めて京都の素晴らしさを堪能できました。今度はぜひ家族でも来たいですね…じゃ
ない！来たいどすえ〜！