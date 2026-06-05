2026年6月3日、香港メディア・香港01は、2026年の大学入試志願者数が1290万人となり、多様な選択肢の中で競争が激しくなっていると報じた。記事は、中国教育部が発表した26年の全国統一大学入試（「高考」）の志願者数が、前年の1335万人から45万人減少し、2017年以来の2年連続減少になったと紹介した。そして、この現象について教育の専門家からは、競争の終幕ではなく、選択肢が増えた一方でどの道を選んでも過酷な「内巻」（内