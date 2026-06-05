大手回転寿司チェーンの店内で迷惑動画を撮影しSNSに投稿した疑いで逮捕・送検された男は、逮捕直前、妻に「逮捕されるかもしれない」などとメッセージを送っていた。取材に応じた妻は「許せない」と容疑者となった夫への思いを語った。専門家は迷惑動画の投稿者を特定することは「警察にとって容易。すぐに捕まると思った方が良い」と指摘している。容疑者の妻「一線を越えすぎ…」回転寿司店で注文した寿司に、洗剤の容器に入っ