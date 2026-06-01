今年5月、福岡発祥の人気ラーメンチェーン「一蘭」のロゴなどを模倣した「本日一蘭拉麵」なる北京のラーメン店が話題となった。 SNSなどで画像が拡散した偽のロゴと本物を見比べると、具体的なデザイン表現、フォントも含めほとんど同一と言ってもいい。 さすがに言い逃れ不可能では、と思うが、北京側店舗の店主は模倣を否定したという報道もある。 過去を振り返ると、中国での模倣トラブルはさま