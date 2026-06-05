2026年６月３日（日本時間４日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習をスタートさせた。トレーニング内容のハイライトを公開したYouTube公式チャンネル「サッカーダイジェストTV」の動画には、良い雰囲気の中で練習している代表チームの様子が収められている。遠藤航が別メニューで欠席し、瀬古歩夢が途中からランニングに切り替える一方、塩貝健人、伊東純也らは軽快なプレーで好調