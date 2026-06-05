女優・柏木由紀子（７８）が、体型カバーになるおしゃれなブラウスコーディネートを紹介した。柏木は５日までに自身のインスタグラムを更新。「台風の被害は大丈夫でしたでしょうか。ある日のポワン袖。体型カバーになる好きな形ですよい一日を！」と記し、袖が丸くふくらんだ黒のブラウスに黒の細身パンツを合わせたスタイルで、愛犬と歩くショットをアップした。この投稿には「このお袖は華奢（きゃしゃ）な由紀子さんに