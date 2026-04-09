【独占動画】どこからが不倫？菅井友香＆入山法子「即答！〇×トーク」
“公認不倫”という奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンス、ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）W主演の菅井友香さん、入山法子さんの「即答！〇×トーク」。「実は天然なところがある？」「“公認不倫”は許せる？」「どこからが不倫？」「やめた方がいいと思ってるのに、やめられないことがある？」など質問しました。インタビュー【前編】では、連続ドラマ初監督となる沢村一樹さんの現場での“監督ぶり”についてトーク。
ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」（毎週水曜深夜24時30分）第1話＆最新話は、「TVer」、「ネットもテレ東」で第1話を見逃し配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【プロフィール】
菅井友香（すがい・ゆうか）
1995年11月29日生まれ。東京都出身。欅坂46、櫻坂46の元メンバーで初代キャプテンを務めた。2022年のグループ卒業後は俳優として、ドラマ「チェイサーゲームW」シリーズ（テレ東）、「ビジネス婚-好きになったら離婚します」（毎日放送）、「ロンダリング」（関西テレビ／フジテレビ系）などに出演。「開運！なんでも鑑定団」（テレ東）、「KEIBA BEAT」（関西テレビ）のMCも担当。現在、大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）に出演中。主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」が2026年5月15日（金）に公開を控える。
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入山法子（いりやま・のりこ）
1985 年8月5日生まれ。埼玉県出身。ドラマ「きみはペット」（フジテレビ系）、「雪女と蟹を食う」（テレ東）、「ライオンの隠れ家」（TBS系）、「テミスの不確かな法廷」（NHK）、連続テレビ小説「虎に翼」「エール」(NHK)、映画「エンジェルフライト THE MOVIE」（2026年公開）など出演作多数。ドラマ「10回切って倒れない木はない」（日本テレビ系）にも出演中。
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（菅井友香）
ヘアメイク＝カワムラノゾミ、スタイリスト＝Lim Lean Lee
（入山法子）
ヘア＝左右田実樹、メイク＝佐々木貞江、スタイリスト＝青木千加子