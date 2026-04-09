「GMARCH」を目指す偏差値40の息子に「720万円溶かした」47歳父。中学受験で世帯年収2000万の夫婦関係に亀裂が入るまで
新年度が始まり、子どもの塾通いを検討し始める家庭も多いこの時期。首都圏模試センターの集計によると2026年の首都圏の中学入試受験者数は5万人を超え、受験率も約18％と過去最高水準で高止まりしている。
「中学受験はやったほうがいいのかもしれない」――そんな軽い気持ちで塾に通い始めたはずが、周囲の熱量や不安に押されるうちに、気づけば引き返せなくなっていた。いま、こうした状況に陥る家庭が後を絶たない。
今年2月に息子の中学受験を終えた会社員・島田敏弘さん（仮名・47歳）も、その一人だ。膨らみ続ける教育費、すれ違う夫婦の価値観、終わりの見えない課金の連鎖。
「このループを、どこかで終わらせたい」と語る島田さんの証言から、一般家庭が“受験の沼”にハマっていく実態に追った。
◆「やらない」選択肢はなかった
――お子さんの中学受験を考え始めたきっかけを教えてください。
島田敏弘（以下、島田）：妻が中学から大学までGMARCHで、今は年収1000万円超の大手企業に勤めていて。職場の同僚も、子どもを私立に入れている人が多いんです。だから妻にとっては、中学受験は当たり前の感覚でした。
「どこの部署の〇〇さんの子は開成に通っている」とか、「〇〇さんの子は桜蔭らしい」といった話を日常的にしていて、「うちの子たちも頑張らないとね」という空気になっていって……。中学受験をしない選択肢は、最初からなかったと思います。
一方で私は、中学も高校も公立で、一浪はしましたが志望の大学には入れたので、「別に中学受験をしなくてもいいのでは」と考えていました。なので、完全に妻主導で始まって、私は半ば強制的に巻き込まれた感じですね。
――塾にはいつ頃から通われていたのでしょうか。
島田：息子は小3からSAPIX（サピックス）小学部に通っていました。当時、上の子が日能研に通っていたんですが、妻が「成績が上がらないのはおかしい。息子はもっと厳しい環境に入れた方がいい」と言って、サピックスに入れたんです。
ただ、サピックスは教材がプリント中心で、その管理やフォローを親がかなりやらないと回らなくて。仕事と並行で対応するのは相当きつい。妻が根をあげてしまって……。子ども2人とも一緒に、「面倒見がよさそうだから」という理由で早稲田アカデミーに転塾させました。
◆母はスパルタ、父は“なだめ役”
――受験における役割分担はどのような形でしたか？
島田：私は主に送迎で、勉強はほぼ妻の担当でした。私は、聞かれたら教えるくらい。妻は息子がうまくできないとすぐキレてしまう感じで大変でした。
――どのようなところが大変だったのでしょうか。
島田：もう、ずっと大変でした。特に6年生になると、週に3回塾の授業があり、土日も模試や講習で全部埋まる。親も休む時間がないんです。その中で、妻は「せめてGMARCHレベルには入ってほしい」という思いがある。でも、息子は偏差値40前後で、塾でも1番下のクラスでヘラヘラしてる……。妻としては、もう耐えられないという感じでした。
計算ミスがきっかけで怒り、息子が泣きながら計算をやっていたこともありました。そのあと、ケアするのは、私の役割。「ママがお前のこと嫌いなわけじゃないからな」となだめたりしていました。
それでも妻からは、「結局、全部私がやってるじゃん。あなたはサポートする気あるの？」と言われることもあって。内心では「そもそも俺、この課金ゲームに参戦してないからな」と思っていました。
◆ひと月の「請求額24万円」に驚愕
――塾以外にも費用をかけられていたのでしょうか。
島田：上の子が小6の後半からオンライン家庭教師をつけていて、算数の成績が安定してきたんですよ。それで「下の子にも」と、最後の半年くらい入れました。
「中学受験はやったほうがいいのかもしれない」――そんな軽い気持ちで塾に通い始めたはずが、周囲の熱量や不安に押されるうちに、気づけば引き返せなくなっていた。いま、こうした状況に陥る家庭が後を絶たない。
今年2月に息子の中学受験を終えた会社員・島田敏弘さん（仮名・47歳）も、その一人だ。膨らみ続ける教育費、すれ違う夫婦の価値観、終わりの見えない課金の連鎖。
◆「やらない」選択肢はなかった
――お子さんの中学受験を考え始めたきっかけを教えてください。
島田敏弘（以下、島田）：妻が中学から大学までGMARCHで、今は年収1000万円超の大手企業に勤めていて。職場の同僚も、子どもを私立に入れている人が多いんです。だから妻にとっては、中学受験は当たり前の感覚でした。
「どこの部署の〇〇さんの子は開成に通っている」とか、「〇〇さんの子は桜蔭らしい」といった話を日常的にしていて、「うちの子たちも頑張らないとね」という空気になっていって……。中学受験をしない選択肢は、最初からなかったと思います。
一方で私は、中学も高校も公立で、一浪はしましたが志望の大学には入れたので、「別に中学受験をしなくてもいいのでは」と考えていました。なので、完全に妻主導で始まって、私は半ば強制的に巻き込まれた感じですね。
――塾にはいつ頃から通われていたのでしょうか。
島田：息子は小3からSAPIX（サピックス）小学部に通っていました。当時、上の子が日能研に通っていたんですが、妻が「成績が上がらないのはおかしい。息子はもっと厳しい環境に入れた方がいい」と言って、サピックスに入れたんです。
ただ、サピックスは教材がプリント中心で、その管理やフォローを親がかなりやらないと回らなくて。仕事と並行で対応するのは相当きつい。妻が根をあげてしまって……。子ども2人とも一緒に、「面倒見がよさそうだから」という理由で早稲田アカデミーに転塾させました。
◆母はスパルタ、父は“なだめ役”
――受験における役割分担はどのような形でしたか？
島田：私は主に送迎で、勉強はほぼ妻の担当でした。私は、聞かれたら教えるくらい。妻は息子がうまくできないとすぐキレてしまう感じで大変でした。
――どのようなところが大変だったのでしょうか。
島田：もう、ずっと大変でした。特に6年生になると、週に3回塾の授業があり、土日も模試や講習で全部埋まる。親も休む時間がないんです。その中で、妻は「せめてGMARCHレベルには入ってほしい」という思いがある。でも、息子は偏差値40前後で、塾でも1番下のクラスでヘラヘラしてる……。妻としては、もう耐えられないという感じでした。
計算ミスがきっかけで怒り、息子が泣きながら計算をやっていたこともありました。そのあと、ケアするのは、私の役割。「ママがお前のこと嫌いなわけじゃないからな」となだめたりしていました。
それでも妻からは、「結局、全部私がやってるじゃん。あなたはサポートする気あるの？」と言われることもあって。内心では「そもそも俺、この課金ゲームに参戦してないからな」と思っていました。
◆ひと月の「請求額24万円」に驚愕
――塾以外にも費用をかけられていたのでしょうか。
島田：上の子が小6の後半からオンライン家庭教師をつけていて、算数の成績が安定してきたんですよ。それで「下の子にも」と、最後の半年くらい入れました。