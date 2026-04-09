『2026本屋大賞』が決定 朝井リョウ氏『イン・ザ・メガチャーチ』【ノミネート＆最終順位、歴代大賞】
年に1度、全国の書店員が1番売りたい本を投票する『2026本屋大賞』の発表会が9日に都内で行われ、朝井リョウ氏の『イン・ザ・メガチャーチ』（日経BP 日本経済新聞出版）が大賞に輝いた。
【動画】朝井リョウ、『イン・ザ・メガチャーチ』が本屋大賞受賞 『生殖記』で受賞を逃した昨年のユニークなエピソードを明かす
同作品は朝井氏の作家生活15周年を記念して出版された。家族と離れて暮らし、デビュー間近のアイドルグループの運営に協力する男、推しのアイドルが所属するグループに資金、時間、労力を注ぐ女子大学生、仲間と俳優を応援していたが、SNSで見つけた思わぬニュースで一変する女が登場する。ファンダム経済を舞台に、「今の時代、人を動かすものは何か」に迫った内容になっている。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる3つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。
発表会では、前年度大賞受賞作家の阿部暁子氏から花束を受け取った朝井氏。阿部氏から花束と共に「これからの1年は忙しく、そして出会いのある1年になると思います。どうかお体第一、健康第一で楽しんでください。今日は本当におめでとうございます」と言葉が贈られた。
朝井氏は受賞の喜びと来場者らへの感謝を述べた後、昨年、『生殖記』がノミネートした時のエピソードを披露。発表会前に会場併設のカフェで取材を受けており、“ちゃんとした恰好”をしていたという。その時に本好きの人から「朝井さんですか？」と声を掛けられたが、朝井氏の装いを見て大賞を受賞したと勘違いし「えー！」という反応をしたそう。朝井氏は「声を掛けてくださった方、見てますかー？」と呼びかけ会場の笑いを誘った。
朝井氏は岐阜県生まれ。2009年に『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で平田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。ほかの著作に『スター』『そして誰もゆとらなくなった』『生殖記』など多数。
今回で23回目となる本屋大賞。対象は2024年12月1日から2025年11月30日までに刊行された日本の小説。選考期間は2025年12月から2026年4月までとなっており、新刊を扱っている書店員によって投票された。一次投票には全国490店より698人、二次投票には435店より470人が投票し、大賞作品を決めた。
また、翻訳小説部門1位には『空、はてしない青』（メリッサ・ダ・コスタ著、山本知子訳、講談社）、発掘部門の超発掘本！には『旅の短編集春夏』（原田宗典著、角川文庫）が選ばれた。
■2026年ノミネート作品 最終順位
1位『イン・ザ・メガチャーチ』朝井リョウ（日経BP 日本経済新聞出版）
2位『熟柿』佐藤正午 （KADOKAWA）
3位『PRIZEープライズー』村山由佳 （文藝春秋）
4位『エピクロスの処方箋』夏川草介（水鈴社）
5位『暁星』湊かなえ（双葉社）
6位『殺し屋の営業術』野宮有（講談社）
7位「ありか』瀬尾まいこ（水鈴社）
8位『探偵小石は恋しない』森バジル（小学館）
9位『失われた貌』櫻田智也（新潮社）
10位『さよならジャバウォック』伊坂幸太郎（双葉社）
■歴代大賞作品（書名、著者、出版社※敬称略）
第1回：『博士の愛した数式』小川洋子（新潮社）
第2回：『夜のピクニック』恩田陸（新潮社）
第3回：『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』リリー・フランキー（扶桑社）
第4回：『一瞬の風になれ』佐藤多佳子（講談社）
第5回：『ゴールデンスランバー』伊坂幸太郎（新潮社）
第6回：『告白』湊かなえ（双葉社）
第7回：『天地明察』冲方丁(角川書店)
第8回：『謎解きはディナーのあとで』東川篤哉（小学館）
第9回：『舟を編む』三浦しをん（光文社）
第10回：『海賊とよばれた男』百田尚樹（講談社）
第11回：『村上海賊の娘』和田竜（新潮社）
第12回：『鹿の王』上橋菜穂子（KADOKAWA 角川書店）
第13回：『羊と鋼の森』宮下奈都（文藝春秋）
第14回：『蜜蜂と遠雷』恩田陸（幻冬舎）
第15回：『かがみの孤城』辻村深月（ポプラ社）
第16回：『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ（文藝春秋）
第17回：『流浪の月』凪良ゆう（東京創元社）
第18回：『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ（中央公論新社）
第19回：『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬（早川書房）
第20回：『汝、星のごとく』凪良ゆう（講談社）
第21回：『成瀬は天下を取りにいく』宮島未奈（新潮社）
第22回：『カフネ』阿部暁子（講談社）
【動画】朝井リョウ、『イン・ザ・メガチャーチ』が本屋大賞受賞 『生殖記』で受賞を逃した昨年のユニークなエピソードを明かす
同作品は朝井氏の作家生活15周年を記念して出版された。家族と離れて暮らし、デビュー間近のアイドルグループの運営に協力する男、推しのアイドルが所属するグループに資金、時間、労力を注ぐ女子大学生、仲間と俳優を応援していたが、SNSで見つけた思わぬニュースで一変する女が登場する。ファンダム経済を舞台に、「今の時代、人を動かすものは何か」に迫った内容になっている。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる3つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。
朝井氏は受賞の喜びと来場者らへの感謝を述べた後、昨年、『生殖記』がノミネートした時のエピソードを披露。発表会前に会場併設のカフェで取材を受けており、“ちゃんとした恰好”をしていたという。その時に本好きの人から「朝井さんですか？」と声を掛けられたが、朝井氏の装いを見て大賞を受賞したと勘違いし「えー！」という反応をしたそう。朝井氏は「声を掛けてくださった方、見てますかー？」と呼びかけ会場の笑いを誘った。
朝井氏は岐阜県生まれ。2009年に『桐島、部活やめるってよ』で小説すばる新人賞を受賞してデビュー。『何者』で直木賞、『世界地図の下書き』で平田譲治文学賞、『正欲』で柴田錬三郎賞を受賞。ほかの著作に『スター』『そして誰もゆとらなくなった』『生殖記』など多数。
今回で23回目となる本屋大賞。対象は2024年12月1日から2025年11月30日までに刊行された日本の小説。選考期間は2025年12月から2026年4月までとなっており、新刊を扱っている書店員によって投票された。一次投票には全国490店より698人、二次投票には435店より470人が投票し、大賞作品を決めた。
また、翻訳小説部門1位には『空、はてしない青』（メリッサ・ダ・コスタ著、山本知子訳、講談社）、発掘部門の超発掘本！には『旅の短編集春夏』（原田宗典著、角川文庫）が選ばれた。
■2026年ノミネート作品 最終順位
1位『イン・ザ・メガチャーチ』朝井リョウ（日経BP 日本経済新聞出版）
2位『熟柿』佐藤正午 （KADOKAWA）
3位『PRIZEープライズー』村山由佳 （文藝春秋）
4位『エピクロスの処方箋』夏川草介（水鈴社）
5位『暁星』湊かなえ（双葉社）
6位『殺し屋の営業術』野宮有（講談社）
7位「ありか』瀬尾まいこ（水鈴社）
8位『探偵小石は恋しない』森バジル（小学館）
9位『失われた貌』櫻田智也（新潮社）
10位『さよならジャバウォック』伊坂幸太郎（双葉社）
■歴代大賞作品（書名、著者、出版社※敬称略）
第1回：『博士の愛した数式』小川洋子（新潮社）
第2回：『夜のピクニック』恩田陸（新潮社）
第3回：『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』リリー・フランキー（扶桑社）
第4回：『一瞬の風になれ』佐藤多佳子（講談社）
第5回：『ゴールデンスランバー』伊坂幸太郎（新潮社）
第6回：『告白』湊かなえ（双葉社）
第7回：『天地明察』冲方丁(角川書店)
第8回：『謎解きはディナーのあとで』東川篤哉（小学館）
第9回：『舟を編む』三浦しをん（光文社）
第10回：『海賊とよばれた男』百田尚樹（講談社）
第11回：『村上海賊の娘』和田竜（新潮社）
第12回：『鹿の王』上橋菜穂子（KADOKAWA 角川書店）
第13回：『羊と鋼の森』宮下奈都（文藝春秋）
第14回：『蜜蜂と遠雷』恩田陸（幻冬舎）
第15回：『かがみの孤城』辻村深月（ポプラ社）
第16回：『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ（文藝春秋）
第17回：『流浪の月』凪良ゆう（東京創元社）
第18回：『52ヘルツのクジラたち』町田そのこ（中央公論新社）
第19回：『同志少女よ、敵を撃て』逢坂冬馬（早川書房）
第20回：『汝、星のごとく』凪良ゆう（講談社）
第21回：『成瀬は天下を取りにいく』宮島未奈（新潮社）
第22回：『カフネ』阿部暁子（講談社）