外国人観光客に人気の大阪府のホテル・旅館は？ インバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」、 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社ｍｏｖ（東京都渋谷区）は、大阪の宿泊施設に寄せられた最新の口コミデータから、独自の『インバウンド人気ホテル・旅館ランキング』を発表した（口コミ総数９５０６件、 うち 外国語口コミ数４７８９件）。

１位に選ばれたのは、プラザオーサカ（十三）で、調査対象期間の今年１月１日〜３月３１日の３か月間で２７４件の外国語口コミが寄せられた。創業は１９８６年で今年が開業丸４０年。「訪日ラボ」が昨年発表したインバウンド人気の全国ホテル・旅館でも１位で、同サイトによると外国人のＦＩＴ（個人旅行客）専用のラウンジを設置するなどスタッフによる多言語対応や、着物姿での写真撮影体験などが高い評価を得ているという。

また、独特なデザインから名建築と海外から注目を集めている「梅田スカイビル／空中庭園」まで１．６キロメートルという立地の良さも人気の理由のひとつとみられる。

１位が「キタ」の梅田なら、２位は「ミナミ」にある「アパホテル＆リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉」だった。３位の「ホテル阪急レスパイア大阪」は２０１９年に誕生した。

ベスト１０の４位からは以下の通り。

４位・コンフォートホテル大阪心斎橋

５位・Just Sleep 大阪心斎橋

６位・カンデオホテルズ大阪なんば

７位・ＯＭＯ関西空港ｂｙ星野リゾート

８位・日和ホテル大阪なんば駅前

９位・東横ＩＮＮ大阪なんば

１０位・ホテル日航大阪