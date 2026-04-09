９日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９１．１５ポイント（０．３５％）安の２５８０１．８７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．６７ポイント（０．４５％）安の８６３８．６４ポイントと反落した。売買代金は１２６６億５１９０万香港ドルに縮小している（８日前場は２００５億４００万香港ドル）。

急伸後の反動売りが先行する流れ。米国とイランが２週間の停戦で合意したことを手がかりに、前日のハンセン指数は３．１％高と急伸していた。中東情勢や中国経済の動向を見極めたいとするスタンスも買い手控え要因。イスラエル軍は８日、米国とイランが停戦で合意した後に、レバノンは停戦に含まれていないとして、新イラン組織ヒズボラの軍事拠点を最大規模で攻撃した。イランは反発を強め、パキスタンのシャルフ首相は当事国に自制を求めている。米国とイランは１１日午前、仲介国パキスタンの首都イスラマバードで和平協議を開く。交渉が難航するとの見方も広がった。

一方、中国では来週にかけ、３月経済指標の発表が集中。今週１０日に物価統計、週明け１４日に貿易統計、１６日に小売売上高や鉱工業生産などのほか、１〜３月期のＧＤＰ成長率、ほか１５日までに金融統計が予定されている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が４．１％安、医療サービス企業の阿里健康信息技術（アリババ・ヘルス：２４１／ＨＫ）が３．９％安、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が３．６％安と下げが目立った。

セクター別では、中国の不動産が安い。龍湖のほか、越秀地産（１２３／ＨＫ）が３．７％、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が３．１％、中国海外発展（６８８／ＨＫ）が２．２％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が１．４％ずつ下落した。

産金セクターもさえない。赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が４．４％安、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が３．８％安、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．０％安、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が２．９％安で引けた。

半面、石油セクターは物色される。中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が２．２％、百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が１．９％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．５％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が１．３％ずつ上昇した。原油相場の高止まりが期待されている。イランがホルムズ海峡の再閉鎖を表明。９日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は上昇に転じた。

他の個別株動向では、ライダー（ＬｉＤＡＲ）大手の速騰聚創科技（ロボセンス・テクノロジー：２４９８／ＨＫ）が５．０％高。ＬｉＤＡＲ製品の販売数が今年第１四半期に、前年同期比で２０４．１％増の合計３３万３００台に拡大したことが好感された。

本土マーケットは３日ぶり反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７３％安の３９６５．７０ポイントで前場の取引を終了した。医薬が安い。不動産、金融、素材、インフラ関連、消費、自動車、運輸、公益、ハイテクなども売られた。半面、エネルギー関連は買われている。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）