「監督が彼を信頼しないのは驚きだ」なぜ鮮烈弾の日本代表MFを冷遇するのか。英メディアが苦言「チャンスを与えれば活躍する」

「監督が彼を信頼しないのは驚きだ」なぜ鮮烈弾の日本代表MFを冷遇するのか。英メディアが苦言「チャンスを与えれば活躍する」