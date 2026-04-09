石川綾子が、ビルボードライブ2都市ツアー『石川綾子 Billboard Live Tour 2026 “ストラディヴァリウス・ギフト”』を7月に開催する。

（関連：ASA-CHANG&巡礼、Mrs. GREEN APPLE……バイオリニストとして幅広く活躍 須原杏、ジャンル横断的な素養がもたらす斬新さ）

5月2日リリースのアルバムを携えて行われる同ツアーは、アルバムタイトルにもなっている『STRADIVARIUS GIFT』が示す通り、彼女の現在の相棒であり、世界でも限られた音楽家だけが手にすることを許される“魔性の楽器”ストラディヴァリウスをフィーチャー。その音色だけでなく、数々の名演を生んだ歴史や背景から、単なる楽器という枠組みに収まらないこの名器がもたらす響きと、彼女の巧みな演奏のハーモニーが会場を包み込む。

同ツアーは、7月16日にビルボードライブ横浜、7月23日にビルボードライブ大阪にて開催。チケットは、4月27日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、5月4日正午よりゲストメンバー／一般発売を開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）