【レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ】 4月25日～5月10日 開催予定

三井不動産商業マネジメントは、全国20施設のららぽーと、及びラゾーナ川崎プラザにてレゴジャパンとのイベント「レゴ サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～」を4月25日から5月10日にかけて開催する。

期間内5月2日～6日には、ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ、アルカキット錦糸町、ららテラス HARUMI FLAGにてレゴブロックを使ったミニトロフィーやオリジナルユニフォームの制作、「レゴ サッカー」製品の体験イベントを実施。レゴブロック「FIFAワールドカップ公式トロフィー」を使用したフォトスポットも設置する。

また、ららぽーと堺、門真では「レゴプール」を設置。1歳半～4歳の子供を対象に、イベントならではのプレイエリアでブロック遊びを楽しめる。

ミニトロフィー

オリジナルユニフォーム制作

レゴ サッカー新製品

この他、三井ショッピングパークアプリか三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの登録画面を提示した来店者に「レゴ サッカー」ステッカーを進呈する。ららぽーと海老名、豊洲、TOKYO-BAY、新三郷では館内4カ所を巡るスタンプラリーも実施予定としている。

スタンプラリー

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