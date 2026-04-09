【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は８日、米ＡＢＣニュースのインタビューで、ホルムズ海峡を通過する船舶の通航料金徴収を米国とイランの「共同事業」とする案を検討していると述べた。

トランプ氏は、「共同事業」が海峡の安全を確保する方法の一つだとの認識を示し、実現すれば「素晴らしいものになる」と語った。

キャロライン・レビット大統領報道官は８日の記者会見で、共同事業案は「大統領の提案」と説明し、今後２週間で米国とイランの間で協議が行われるとの見通しを示した。「現時点での大統領の優先事項は、通航料の徴収などいかなる制限も設けずに海峡を再び開放することだ」とも指摘した。

一方、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）は８日、イランが、米国と合意した２週間の停戦期間中、ホルムズ海峡を通過する全ての石油タンカーに対し、暗号資産（仮想通貨）で通航料の支払いを求めることを検討していると報じた。海峡での支配権を維持する狙いとみられる。

イランの石油やガスなどを輸出する業者組合の広報担当者の話として伝えた。通航料は原油１バレルあたり１ドルで、中身が空のタンカーは通航料を支払わずに通過できる。武器が移送されないように監視する目的もあるという。

イラン国会では、ホルムズ海峡の通航料徴収に関する法整備の審議が進んでおり、３月３０日に草案が委員会で承認された。通航料の額は公表されていない。