Image: Royibeila Official Store

合体はロマン、間違いない。

OneXPlayerやAYANEOのようなハンドヘルド系マシンがお好きなら、GameMTもきっと気に入るでしょう。

新しく発表された携帯ゲーム機「GameMT E5 ModX」は、ディスプレイとコントローラー部分が分離できるモジュール式。このコントローラーには意外な使い道があるそうな。

https://t.co/VPRxzp9LPk will be launching this product soon, stay tuned - GAMEMT E5 Modx #gamemt #gamemte5modx #E5modx pic.twitter.com/q4tOB1dzw1 - royibeila (@royibeila) April 5, 2026

ゲームパッドにもなるゲーム機

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「GameMT E5 ModX」は約5インチのディスプレイを備えたAndroidゲーム機で、SoCにはMediaTek Helio P60を採用。RAM3GBとミニマムなサイズですが、レトロゲームを意識したモデルなのでこれくらいでも許容内。

特徴となるのが、ディスプレイとコントローラーが分離するギミックです。Nintendo Switchのように遠隔で遊べるようになる…かと思いきや、そうじゃあないんです。

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分離したコントローラーは、なんとスマホと合体！ 専用のマグネット式デバイスと組み合わせることで、スマホ向けゲームパッドに早変わりするんです。Androidゲーム機とスマホガジェットのクロスオーバーのようなブツですね。

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3Dプリンターによるモックはこんな感じで、コントローラーはBluetoothでスマホと接続します。十字キーに2つのスティック、LRボタンも搭載されており、物理コントローラーらしい多ボタン性は抜かりなさそうです。

ゲーム機なのにスマホと連携できるということは、実質ゲームパッドを持ち歩いてるようなもの。レトロゲーに飽きたらスマホに繋いで現代MOBAを楽しんだりと、なんとも無駄のない設計じゃあないですか。発売時期などはまだわかりませんが、かなり好きです、こういうギミック。

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