「汐留から転校」ラヴィット！新レギュラーに騒然「風間俊介が出てる！」「新鮮すぎる」「移籍びっくり」
ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が９日に放送され、木曜の新シーズンレギュラーに騒然となった。
オープニングで紹介されたのは、俳優の風間俊介。風間は日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）の月曜パーソナリティーを７年半務め、３月２３日の放送で卒業したばかりだ。
この日のオープニングではＭＣを務めるＴＢＳの田村真子アナから「４月、５月、６月の木曜ラヴィット！シーズンレギュラーとして俳優の風間俊介さんに加わって頂きます」と紹介され、「お願いします」とあいさつ。ＭＣの川島明から「汐留から転校していただきまして」とふられると、風間は「いやいやもう、生放送なれてないもんで、ちょっとドキドキしてるんですけど」とニヤリ。川島は「もっと早い時間やってたやん」とつっこんだ。
さらに風間は「本当にラヴィット！さん、ステキなのが『ずっとお仕事したかった。やっとお仕事できます』っていうふうにお声がけいただいて、やってきました」と明かし、「肩ぐるんぐるん回して、ぶん回しです」と意気込んだ。
朝の番組で既視感はありつつも、新たな風間の姿にネットは「風間くんがラヴィットにいる〜」「風間俊介さんがＺＩＰからラヴィットに移籍。全然知らなかったのでびっくり！」「ラヴィットに風間俊介が出てる！一瞬ＺＩＰ見てるのかと思った」と驚き。
「ＴＢＳの朝新鮮すぎる！」「ＺＩＰの時とまた違った雰囲気で良き＃風間俊介」「風間くんこれからはラヴィットで会えるのか嬉しい」「朝８時からバラエティで会う風間くんって新鮮！！」「可愛くて爽やか」と沸いていた。