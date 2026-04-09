「ＡＥＷ」ゲイブ・キッド、５・３福岡で「ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王者」辻陽太に挑戦…全対戦カード決定
新日本プロレスは９日までに５・３福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく ２０２６」の全対戦カードを発表した。
メインイベントは、４・４両国国技館でカラム・ニューマンに敗れ「ＩＷＧＰヘビー級王座」から陥落した辻陽太を襲撃した「ＡＥＷ」ゲイブ・キッドが辻のＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王座に挑戦する。辻は４度目の防衛戦になる。
◆５・３福岡大会全対戦カード
▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権
王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・ゲイブ・キッド
▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権
王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ボルチン・オレッグ
▼第７試合 スペシャルシングルマッチ
ウルフアロン ｖｓ ドン・ファレ
▼第６試合 １０人タッグマッチ
鷹木信悟、ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴 ｖｓ カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ
▼第５試合 タッグマッチ
ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、海野翔太 ｖｓ チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎
▼第４試合 ６人タッグマッチ
後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉 ｖｓ ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、グレート‐Ｏ‐カーン
▼第３試合 ８人タッグマッチ
上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ ｖｓ 大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、ロビー・イーグルス、藤田晃生
▼第２試合 タッグマッチ
本間朋晃、安田優虎 ｖｓ Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ
▼第１試合 ６人タッグマッチ
矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト ｖｓ タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠