新日本プロレスは９日までに５・３福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく ２０２６」の全対戦カードを発表した。

メインイベントは、４・４両国国技館でカラム・ニューマンに敗れ「ＩＷＧＰヘビー級王座」から陥落した辻陽太を襲撃した「ＡＥＷ」ゲイブ・キッドが辻のＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王座に挑戦する。辻は４度目の防衛戦になる。

◆５・３福岡大会全対戦カード

▼ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ選手権

王者・辻陽太 ｖｓ 挑戦者・ゲイブ・キッド

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

王者・成田蓮 ｖｓ 挑戦者・ボルチン・オレッグ

▼第７試合 スペシャルシングルマッチ

ウルフアロン ｖｓ ドン・ファレ

▼第６試合 １０人タッグマッチ

鷹木信悟、ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴 ｖｓ カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ

▼第５試合 タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、海野翔太 ｖｓ チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎

▼第４試合 ６人タッグマッチ

後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉 ｖｓ ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、グレート‐Ｏ‐カーン

▼第３試合 ８人タッグマッチ

上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ ｖｓ 大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、ロビー・イーグルス、藤田晃生

▼第２試合 タッグマッチ

本間朋晃、安田優虎 ｖｓ Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ

▼第１試合 ６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト ｖｓ タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠