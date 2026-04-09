４・４両国国技館で辻陽太（下）を襲撃したゲイブ・キッド（写真提供・新日本プロレス）

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　新日本プロレスは９日までに５・３福岡国際センターで開催する「レスリングどんたく　２０２６」の全対戦カードを発表した。

　メインイベントは、４・４両国国技館でカラム・ニューマンに敗れ「ＩＷＧＰヘビー級王座」から陥落した辻陽太を襲撃した「ＡＥＷ」ゲイブ・キッドが辻のＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬ王座に挑戦する。辻は４度目の防衛戦になる。

　◆５・３福岡大会全対戦カード

　▼ＩＷＧＰ　ＧＬＯＢＡＬ選手権

王者・辻陽太　ｖｓ　挑戦者・ゲイブ・キッド

　▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権

王者・成田蓮　ｖｓ　挑戦者・ボルチン・オレッグ

　▼第７試合　スペシャルシングルマッチ

ウルフアロン　ｖｓ　ドン・ファレ

　▼第６試合　１０人タッグマッチ

鷹木信悟、ドリラ・モロニー、石森太二、ロビー・エックス、永井大貴　ｖｓ　カラム・ニューマン、ジェイク・リー、フランシスコ・アキラ、ジェイコブ・オースティン・ヤング、ゼイン・ジェイ

　▼第５試合　タッグマッチ

ＫＯＮＯＳＵＫＥ　ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ、海野翔太　ｖｓ　チェーズ・オーエンズ、高橋裕二郎

　▼第４試合　６人タッグマッチ

後藤洋央紀、ＹＯＳＨＩ‐ＨＡＳＨＩ、松本達哉　ｖｓ　ウィル・オスプレイ、ＨＥＮＡＲＥ、グレート‐Ｏ‐カーン

　▼第３試合　８人タッグマッチ

上村優也、タイチ、エル・デスペラード、ミスティコ　ｖｓ　大岩陵平、ハートリー・ジャクソン、ロビー・イーグルス、藤田晃生

　▼第２試合　タッグマッチ

本間朋晃、安田優虎　ｖｓ　Ｙｕｔｏ‐Ｉｃｅ、ＯＳＫＡＲ

　▼第１試合　６人タッグマッチ

矢野通、ＹＯＨ、マスター・ワト　ｖｓ　タイガーマスク、田口隆祐、中原大誠