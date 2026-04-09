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「UA値（断熱性能）」や「C値（気密性能）」といった数値が、住宅選びの絶対的な指標となりつつある現在。高性能な家は、健康で快適、かつ省エネで家計にも優しい理想の住まいです。

しかし、この数値ばかりが独り歩きした結果、「高断熱・高気密なのに、壁の中がカビだらけ」という本末転倒なトラブルが急増しています。今回は、建築士でありホームインスペクターのさくら事務所取締役の田村啓さんが、高性能住宅の裏側に潜む「湿気の罠」を徹底解説します。



■ 1. 数値だけでは測れない「高性能住宅」の繊細さ

UA値やC値は、あくまで「断熱材がどれだけ厚いか」「どれだけ隙間がないか」を示す指標に過ぎません。これらが向上すればするほど、建物は「外の影響を受けにくいが、中の湿気も逃げにくい」という非常にデリケートな性質を持ちます。

・水筒とダウンジャケットの例え： 高性能住宅は、保温性の高い水筒や、首元までしっかり閉まったダウンジャケットのようなものです。外の寒さは防げますが、中でかいた「汗（湿気）」を適切に逃がす仕組みがなければ、内側はムレて湿気がこもり、壁の中を痛めてしまう原因になります。



■ 2. 施主が見落とす「湿気の排出」という大問題

人間は呼吸するだけで水分を出し、料理や風呂、観葉植物からも大量の湿気が発生します。高気密・高断熱であればあるほど、この湿気をどう逃がすかという「防湿・通気・換気」の設計クオリティが命運を分けます。

・設計の落とし穴： 「UA値を良くするために断熱材を厚くしたけれど、そのせいで壁の中の通気層を塞いでしまった」という本末転倒な設計ミスが現場では起きています。

・換気計画の重要性： 数値ばかりを追い求める「数値至上主義」の施主や会社は、こうした「空気の流れ」という目に見えないリスクを置き去りにしがちです。



■ 3. 工事中の「雨」が一生の不具合を招く

注文住宅の建築中、木材や断熱材が雨に濡れてしまうことがあります。これが高性能住宅では致命傷になり得ます。

・「乾かさないままフタをする」恐怖： 昔の家は適度な「隙間」があったため、多少濡れても自然に乾くことがありました。しかし現代の高気密住宅で、中途半端に乾いた柱のまま壁を塞いでしまうと、その湿気は逃げ場を失い、壁の中で増殖し続けます。

・見えない場所でのカビ増殖： これが数年後、壁を剥がしてみたら「構造材がカビだらけ・腐朽している」という悲劇の正体です。



■ 4. 実績のある「設計・施工」を見極める

断熱・気密を謳う会社は増えていますが、大切なのは「高性能住宅をどれぐらい設計・工事をして、引き渡して何年ぐらい経っているか」という実績です。

・失敗から学んでいるか： 高性能ゆえの繊細なトラブル（結露・カビ）を経験し、それを防ぐノウハウ（防湿シートの貼り方や通気層の確保）が現場に浸透しているか。

・「数値の圧力」をかけすぎない： 施主がUA値の改善ばかりを強く求めすぎると、現場が本来配慮すべき「通気」を犠牲にして数値を稼ごうとする「変な圧力」に繋がってしまうこともあるのです。



【まとめ】数値の向こう側にある「健やかな暮らし」を

高性能住宅は、正しく建てればこれ以上ない快適な住まいになります。だからこそ、UA値という「点」の数値に惑わされず、湿気対策という「面」の設計・施工クオリティを重視してください。

資材が濡れた際の管理体制や、壁内の通気計画。これらは現場に足を運ぶだけではなかなか見抜けない部分です。

理想のマイホームを「カビの温床」にしないために、株式会社さくら事務所のようなホームインスペクション（工事中チェック）を賢く活用しましょう。プロの目で見えない場所のリスクを徹底的に洗い出し、不安な点を一つずつ解消した晴れやかな気持ちで、最高の新生活をスタートさせましょう！