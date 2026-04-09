開催：2026.4.9

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 4 - 3 [ドジャース]

MLBの試合が9日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとドジャースが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。

3回裏、4番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 1-0 LAD

4回表、4番 フレディ・フリーマン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 1-1 LAD

6回表、6番 テオスカー・ヘルナンデス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでドジャース得点 TOR 1-2 LAD

7回表、3番 ウィル・スミス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでドジャース得点 TOR 1-3 LAD

7回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 TOR 2-3 LAD、2番 ドールトン・バーショ 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 TOR 3-3 LAD

8回裏、さらにキャッチャーが悪送球でブルージェイズ得点 TOR 4-3 LAD

試合は4対3でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのタイラー・ロジャーズで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はドジャースのベン・カスペリアスで、ここまで0勝1敗0S。ブルージェイズのホフマンにセーブがつき、1勝1敗2Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.267。さらに、ドジャースの大谷翔平はこの試合で6.0回を投げ、4安打、0失点、2奪三振、防御率は0.00。さらに、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.239となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-09 07:06:14 更新