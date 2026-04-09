◇セ・リーグ 中日6―4DeNA（2026年4月8日 横浜）

今季両リーグ最長試合に、大きなドラマが待っていた。18年ドラフト1位の中日・根尾が待望の初勝利。プロ8年目、投手再転向5年目で迎えた瞬間に、喜びをかみしめた。

「いつか来ると思っていたけど、最高の気分です。最後は必ず松山が抑えてくれると信じてました。みんなに感謝です」

同点の延長10回からマウンドへ。25年のドラフト1位・中西のプロ初白星が8回に消え、沈滞ムードのベンチを圧巻の2Kで活気づけた。

「中西もいい投球をしていたし、抑えられて本当に良かった」

井上監督から「おお、初勝利か」と祝福され、ウイニングボールも手にした。20年シーズンに放ったプロ初安打の時と同じく、「両親に贈りたい」と口にした。親孝行、そして中日を愛する気持ちは、変わっていない。

「どんどん自信をつけていきたい」

連敗を止めた右腕がチームとともに逆襲に転じる。 （堀田 和昭）

○…8年目の根尾（中）がプロ初勝利。2018年ドラフト1位で野手として入団し、3年目の21年にはプロ1号を放っている。プロ初本塁打の翌年以降にプロ初勝利は、23年本塁打→24年勝利の矢沢（日）以来。初本塁打から5年後に初勝利は、1963→68年の松本俊一（東映）と並び、2リーグ制後では最も遅い達成となった。