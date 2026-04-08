なにわ男子、Kアリーナ横浜で2日間4万人熱狂 冠番組「なにわ男子の逆転男子」初イベント開催
【モデルプレス＝2026/04/08】なにわ男子の冠番組「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系、毎週土曜午後3時30分〜※一部地域を除く）が、放送開始3周年と、なにわ男子のCDデビュー5周年を記念した番組初のイベント「なにわ男子の逆転男子 祝3周年 〜スタジオ飛び出してKアリーナ横浜に来ちゃいました〜」を、4月7日・8日にKアリーナ横浜で開催。両日あわせて約4万人を動員した。8日の終演後には囲み取材が行われ、西畑大吾、大西流星、長尾謙杜、道枝駿佑、高橋恭平、藤原丈一郎、大橋和也のメンバー7人が出席し、イベントの感想を語った。
【写真】なにわ男子・道枝駿佑、素肌ちらり “絵画のような姿”
2021年4月に前身番組「まだアプデしてないの？」としてスタートし、2023年に現在のタイトルへリニューアル。この4月で冠番組の開始から丸5年を迎える。「なにわ男子の逆転男子」は、メンバーが知力や体力、個々の能力を結集し、「逆転」をテーマにさまざまな企画に挑戦する番組だ。
初の番組イベントでは、人気企画をリアルに体験できる多彩なステージを展開。恒例企画「ガチ私服でファッションバトル」では、1日目は「横浜みなとみらいデート」、2日目は「テーマパークデート」をテーマに、メンバーが私服コーデで対決し、会場の歓声を音量測定で判定する“ガチ勝負”で勝敗が決着した。
また、「カメラ目線男子」では、複数のカメラの中から瞬時に正面を見抜き、決め顔とフレーズで観客を魅了。花道を駆け抜けセンターステージへ向かう演出で、会場のボルテージを一気に高めた。
イベント後半には、この日限りのスペシャルライブも実施。「Doki it」「ギラギラサマー」などの楽曲に加え、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」といった先輩曲もメドレーで披露した。さらに「初心LOVE（うぶらぶ）」では、道枝駿佑によるセリフパート「ねぇ、今もだよ」を全員が一人ずつ披露するスペシャルバージョンに。MCのコットン、ニューヨークとのコラボパフォーマンスも実現し、会場を大いに盛り上げた。
なお、TELASA（テラサ）で生配信された8日の公演はアーカイブ配信を予定しているほか、番組では後日、ライブの舞台裏に密着した模様も放送される。
終演後の囲み取材では、イベントの“MVP”を巡って、メンバー同士のわちゃわちゃとした掛け合いが繰り広げられた。「観客目線で“ズルい”と思ったメンバー」について、西畑が名前を挙げたのは長尾。ファッション企画で1位を獲得したコーディネートに「やりすぎ（笑）」とツッコミが飛びつつ、過去にInstagramへ投稿したスタイリングを“再投入”していたことも明かされ、メンバーからは悔しがる声が上がった。
そんな長尾から「かわいかった」と評価を受けたのは大西。耳付きのコーディネートが印象的だったといい、メンバーも納得の様子を見せた。さらに大橋は高橋について「自分のスタイルを貫いていた」と絶賛し、それぞれの個性が光ったファッションバトルを振り返った。
高橋は藤原の“ダブルウォッチ”という独創的なスタイリングに「自分では思いつかない」と驚きつつ、「今日のコーデは、俺と大吾からのプレゼントを使っておいて最下位というのが…」と苦笑。西畑も「俺らもショックやった」と悔しさをにじませた。
また、大西は道枝について「ランウェイが一人だけ本物みたいだった。華々しかった！」と絶賛。道枝は高橋について「（King ＆ Princeの）『Theater』を踊りながら縦花を歩いているのがおもしろかった（笑）」と振り返った。
メンバーそれぞれの強みが発揮された今回のイベント。互いに褒め合いながらも笑いの絶えないやり取りからは、なにわ男子らしい仲の良さとバラエティ力の高さが垣間見えた。（modelpress編集部）
M1.Doki it
M2.Never Romantic
M3.ギラギラサマー
＜先輩曲メドレー＞
M4.
サクラ咲ケ（嵐）
ズッコケ男道（SUPER EIGHT）
チャンカパーナ（NEWS）
A・RA・SHI（嵐）
M5.初心LOVE（うぶらぶ）
★MC芸人コラボ
M6.勇気100%
＜Encore＞
EN1.SHAKE（SMAP）
なにわ男子
コットン（7日MCで出演）・ニューヨーク（8日MCで出演）
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◆「なにわ男子の逆転男子」番組初イベント開催
2021年4月に前身番組「まだアプデしてないの？」としてスタートし、2023年に現在のタイトルへリニューアル。この4月で冠番組の開始から丸5年を迎える。「なにわ男子の逆転男子」は、メンバーが知力や体力、個々の能力を結集し、「逆転」をテーマにさまざまな企画に挑戦する番組だ。
初の番組イベントでは、人気企画をリアルに体験できる多彩なステージを展開。恒例企画「ガチ私服でファッションバトル」では、1日目は「横浜みなとみらいデート」、2日目は「テーマパークデート」をテーマに、メンバーが私服コーデで対決し、会場の歓声を音量測定で判定する“ガチ勝負”で勝敗が決着した。
また、「カメラ目線男子」では、複数のカメラの中から瞬時に正面を見抜き、決め顔とフレーズで観客を魅了。花道を駆け抜けセンターステージへ向かう演出で、会場のボルテージを一気に高めた。
イベント後半には、この日限りのスペシャルライブも実施。「Doki it」「ギラギラサマー」などの楽曲に加え、「ズッコケ男道」「チャンカパーナ」「A・RA・SHI」といった先輩曲もメドレーで披露した。さらに「初心LOVE（うぶらぶ）」では、道枝駿佑によるセリフパート「ねぇ、今もだよ」を全員が一人ずつ披露するスペシャルバージョンに。MCのコットン、ニューヨークとのコラボパフォーマンスも実現し、会場を大いに盛り上げた。
なお、TELASA（テラサ）で生配信された8日の公演はアーカイブ配信を予定しているほか、番組では後日、ライブの舞台裏に密着した模様も放送される。
◆なにわ男子、MVPは？「やりすぎ（笑）」「一人だけ本物みたいだった」
終演後の囲み取材では、イベントの“MVP”を巡って、メンバー同士のわちゃわちゃとした掛け合いが繰り広げられた。「観客目線で“ズルい”と思ったメンバー」について、西畑が名前を挙げたのは長尾。ファッション企画で1位を獲得したコーディネートに「やりすぎ（笑）」とツッコミが飛びつつ、過去にInstagramへ投稿したスタイリングを“再投入”していたことも明かされ、メンバーからは悔しがる声が上がった。
そんな長尾から「かわいかった」と評価を受けたのは大西。耳付きのコーディネートが印象的だったといい、メンバーも納得の様子を見せた。さらに大橋は高橋について「自分のスタイルを貫いていた」と絶賛し、それぞれの個性が光ったファッションバトルを振り返った。
高橋は藤原の“ダブルウォッチ”という独創的なスタイリングに「自分では思いつかない」と驚きつつ、「今日のコーデは、俺と大吾からのプレゼントを使っておいて最下位というのが…」と苦笑。西畑も「俺らもショックやった」と悔しさをにじませた。
また、大西は道枝について「ランウェイが一人だけ本物みたいだった。華々しかった！」と絶賛。道枝は高橋について「（King ＆ Princeの）『Theater』を踊りながら縦花を歩いているのがおもしろかった（笑）」と振り返った。
メンバーそれぞれの強みが発揮された今回のイベント。互いに褒め合いながらも笑いの絶えないやり取りからは、なにわ男子らしい仲の良さとバラエティ力の高さが垣間見えた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.Doki it
M2.Never Romantic
M3.ギラギラサマー
＜先輩曲メドレー＞
M4.
サクラ咲ケ（嵐）
ズッコケ男道（SUPER EIGHT）
チャンカパーナ（NEWS）
A・RA・SHI（嵐）
M5.初心LOVE（うぶらぶ）
★MC芸人コラボ
M6.勇気100%
＜Encore＞
EN1.SHAKE（SMAP）
◆出演
なにわ男子
コットン（7日MCで出演）・ニューヨーク（8日MCで出演）
【Not Sponsored 記事】