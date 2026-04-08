福岡国際音楽大が８日、福岡県太宰府市に開学した。

定員８０人に対して９１人が入学し、同大で行われた開学・入学式に臨んだ。

同大は同県で初めての４年制音大で、学校法人・高木学園（福岡市）が運営する。音楽学部音楽学科に、楽器や声楽、作曲などを学ぶ「音楽表現専攻」と、エンターテインメント分野など音楽の商業化を学ぶ「音楽ビジネス専攻」を設ける。シンガー・ソングライターのさだまさしさんが客員教授に就任し、校歌も作詞作曲した。プロオーケストラの九州交響楽団（同市）と連携協定を結び、首席奏者らが講師として学生を指導する。

開学式では、東京芸術大前学長でバイオリニストの澤和樹学長が「音楽をコンテンツ産業として活用できるなど、新たな視点での人材育成とともに、世界で活躍する演奏者や教育者、研究者の輩出も目指したい」とあいさつ。新入生らが〈音楽は平和の証なり〉と壮大な曲調の校歌を斉唱した。式に出席したさださんも「『歌作り』の講義を担当する。どれほど大変でどれほど楽しいかを体験してもらえれば幸せだ」と激励した。

音楽ビジネスを専攻する新入生（１８）は「音楽の力を社会で生かしていけるようになりたい」と話していた。