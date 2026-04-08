「ああ、オオタニが明日投げるなんてやめてくれ！」ブルージェイズファンに漂う絶望感、悪夢の6連敗、“天敵”山本に2勝目献上でがっくり「オーマイガ―」「打線が目をさませ！」

大谷は3戦目の登板が予定されている(C)Getty Images

ブルージェイズは現地時間4月7日、本拠地で行われたドジャース戦に1−4と敗れた。

ワールドシリーズ（WS）の再戦となったこのシリーズ。先発の山本由伸とのマッチアップが注目されたが、ブルージェイズ打線は山本をとらえきれず、7回途中5安打1失点で2勝目を献上した。

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山本の立ち上がりは完璧だった。敵地に大きなブーイングが起こる中、初回、先頭のジョージ・スプリンガーはスライダーで空振り三振、続くドールトン・バーショは直球で空振り三振とあっという間に2アウトを奪う。最後はブラディミール・ゲレーロJr.を外角のスライダーで見逃し三振と完璧に封じ込めた。

ブルージェイズファンにとって、山本はまさにもう見たくない“天敵”だろう。昨年のWS、本拠地ロジャー・スタジアムで行われた第2戦、6戦で快投を見せられ、さらに勝負の7戦目では9回途中から登場。ここでも完璧なリリーフで封じられ、勝ち投手と異例のWS3勝。17回2/3を投げ、防御率1.02でシリーズMVPに輝いた。世界一まであと1勝に迫る中、立ちはだかったのが山本だった。

この日、右腕は初回、三者連続三振の完璧な立ち上がり。2回は4番のヘスス・サンチェスに右越えの二塁打を浴びたが、後続を断ち、無失点に抑えた。

3回から5回まで三者凡退のイニングを続け、6回にはジョージ・スプリンガーに適時打を許し1点を失うも7回も続投。先頭の岡本和真が中越えの二塁打を放つなど、無死一、三塁となったところで救援左腕のアレックス・ベシアにマウンドを託した。

ブルージェイズ打線は無死満塁のチャンスを作るも、アンドレス・ヒメネスはベシアの2球目を打って左飛。一死満塁の場面でブランドン・バレンズエラは空振り三振、さらに6回に適時打を放っていたスプリンガーも3球目を打って右飛に倒れ、得点に結びつけることはできなかった。