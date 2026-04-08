昨年12月に第一子の妊娠を公表していた藤田ニコルさんが、自身のXで妊娠中の寝苦しさを綴っています。



【写真を見る】【 藤田ニコル 】妊娠で「どの体勢で寝ても苦しい」睡眠しづらさを投稿 フォロワーから「変形抱き枕」「タオルで調節」アドバイス続々





藤田さんは「どの体勢で寝ても苦しい...」「右向いたら右に全部重さがきて」「左向いても重さが全部くる」と、赤ちゃんが胎内にいる重みの大変さを吐露。「仰向けはできるはできるけど寝るには無理」と、まさにどの姿勢でも寝苦しいようで「大好きだった睡眠がキツくなってきた」と明かしています。









フォロワーからは「抱き枕にお腹を乗せて寝たら楽になりましたよ！」「授乳クッションにも変形する抱き枕、長く使えていいよ…！」「横向きのクッションとかはどうかな？」「赤ちゃんの体勢によってお腹の具合違うので、タオルで調整するのが一番いいです」「結果布団丸めて上体起こしつつ寝る始末…の私です」など、アドバイスが続々。









さらに「臨月妊婦です めっちゃわかります！」「熟睡できない辛さわかるよー」「あと少しで会えるから、あとちょっと頑張れー」など、共感や応援の声も多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】