ＡＢＣマートの２７年２月期は連続増益見通しで５円増配へ ＡＢＣマートの２７年２月期は連続増益見通しで５円増配へ

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エービーシー・マート<2670.T>がこの日の取引終了後に、２７年２月期の連結業績予想を発表しており、売上高４００８億円（前期比５．９％増）、営業利益６５６億円（同３．７％増）、純利益４６４億円（同０．１％増）を見込む。年間配当予想は前期比５円増の８０円を予定している。



国内で３６店舗の新規出店と５０店舗程の改装を計画するほか、海外では韓国を中心に４カ国で２６店舗の新規出店と２０店舗の改装を計画。また、健康意識の高まりによる需要の拡大を見込み、ランニングシューズとウォーキングシューズの販売を強化するほか、ハンズフリーシューズのバリエーションの増加や、ライフスタイルカジュアル商品の販売強化にも取り組み売り上げの拡大を狙う。



２６年２月期決算は、売上高３７８６億２４００万円（前の期比１．７％増）、営業利益６３２億８７００万円（同１．２％増）、純利益４６３億４６００万円（同２．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS