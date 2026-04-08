半導体を中心にした輸出好調を受け、韓国の2月の経常黒字が過去最大となった。

韓国銀行（韓銀）が8日発表した国際収支暫定統計によると、2月の経常収支は231億9000万ドル（約34兆7000億ウォン、約3兆6760億円）の黒字となった。これは月間基準の過去最大で、経常収支は34カ月連続の黒字。

今年1〜2月の経常黒字は364億5000万ドルと、前年同期（99億ドル）比で約3．7倍。

項目別には貿易収支が233億6000万ドルの黒字で、過去最高を更新した。輸出は703億7000万ドルで前年同月比29．9％増。旧正月連休のため操業日数は減ったものの、半導体など情報技術（IT）品目の輸出が大きく増えた影響だ。

品目別にはコンピューター周辺機器（183．6％）、半導体（157．9％）、無線通信機器（23．0％）などが大幅に増加した。半面、乗用車（−22．9％）、機械類・精密機器（−13．5％）、化学工業製品（−7．4％）などは減少した。

地域別には東南アジア（54．6％）、中国（34．1％）、米国（28．5％）など主要市場で輸出増加が目立った。

輸入は470億ドルと、4％増にとどまった。エネルギー価格下落の影響で原油（−11．4％）、石油製品（−21．0％）など原材料の輸入が減少したのが主な要因だ。ただ、半導体装備など資本財と金・乗用車など消費財の輸入は増加した。

サービス収支は186億ドルの赤字となったが、旅行収支の赤字幅縮小などの影響で赤字規模は前月比、前年同月比で減少した。

金融収支では純資産が228億ドル増加した。国内からの海外投資拡大が続いた半面、外国人の国内株式投資は132億7000万ドル減少し、過去最大の減少幅となった。これは国内の株価上昇による利益確定売りの影響で分析される。