「ベシアすげーな！」満塁ピンチ切り抜け→山本由伸に2勝目の権利　岡本和真との3度目対戦では二塁打浴びる

山本由伸は7回途中1失点だった(C)Getty Images

ドジャースの山本由伸が現地時間4月7日、敵地でのブルージェイズ戦に先発登板し、7回途中1失点で降板。今季2勝目の権利を手にしている。

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初回はジョージ・スプリンガーをスライダー、ドールトン・バーショをシンカーで空振り三振、ブラディミール・ゲレーロJr.にはスライダーで見逃し三振に切って取り、立ち上がりを3者連続三振で終えた。

岡本和真とのメジャー初対決となった2回は二飛に打ち取ると、5回はカウント3ボールから左飛に打ち取った。3点の援護をもらった山本は5回まで無失点に抑えた。

6回にスプリンガーに適時打を浴びて1点を返されると、この試合初めての四球を与えて一死一、二塁。それでも後続を打ち取り、追加点は許さなかった。

7回は岡本と3回目の対戦で、カウント1−2から4球目のストライク判定をチャレンジしてボール判定にされると、6球目を捉えられ中越えの二塁打を浴びた。無死二塁からアーニー・クレメントのバント内野安打で無死一、三塁となったところで降板した。