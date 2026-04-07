【速報】えらべるギフトでポイント無限増殖？auPAYギフト交換が即日停止した理由
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ポイ活YouTuberの「おにまるちゃんねる」が、「【完全解説】ファミマ＆ミニストップ「えらべるギフト」爆誕！即封鎖されたポイント無限増殖ルートとは…？」と題した動画を公開した。動画では、新発売された「えらべるギフト」の概要と、即日封鎖されたポイント無限獲得の仕組みについて解説している。
4月7日より、全国のファミリーマートとミニストップで「えらべるギフト」が発売された。3,000円、5,000円、10,000円、30,000円の4タイプがあり、QRコードを読み取ることで好みの電子ギフトやポイントに交換できる。しかし、発売日の夕方ごろには、交換先の一つである「auPAYギフトカード」が突如として在庫切れとなり、交換不可となった。
おにまる氏はその背景について、「無限ループっていう技がつい先ほどまで使えちゃっていたんですよ」と指摘。iPhoneユーザーがミニストップでApple PayのWAONを使って同商品を購入し、auPAYギフトカードに交換。その残高を「auPAYプリペイドカード」経由で再びWAONにチャージすることで、購入時のWAONポイントを無限に獲得できるルートが存在していたと明かした。この技に利用者が一斉に交換を行ったため、在庫が枯渇したとみられる。
また、交換時の注意点として「QUOカードPay」と「楽天ポイント」への交換を挙げた。前者は2％、後者は30％分目減りするため、「交換しない方がいい」と警告している。さらに、auPAYギフトカードからチャージした残高は「auPAY マネーライト」扱いとなり、銀行への出金やAmazonでの支払いに利用できない制約がある点も補足した。
おにまる氏は、auPAYギフトカードへの交換が今後復活する可能性について「おそらく交換レートが悪くなって復活すると思うんですね」と予測し、これまでのような等価交換による無限ループの再現は困難であるとの見解を示した。「えらべるギフト」を購入する際は、各交換先の還元レートや利用制限を事前に確認し、目的に合わせて適切に活用することが求められる。
4月7日より、全国のファミリーマートとミニストップで「えらべるギフト」が発売された。3,000円、5,000円、10,000円、30,000円の4タイプがあり、QRコードを読み取ることで好みの電子ギフトやポイントに交換できる。しかし、発売日の夕方ごろには、交換先の一つである「auPAYギフトカード」が突如として在庫切れとなり、交換不可となった。
おにまる氏はその背景について、「無限ループっていう技がつい先ほどまで使えちゃっていたんですよ」と指摘。iPhoneユーザーがミニストップでApple PayのWAONを使って同商品を購入し、auPAYギフトカードに交換。その残高を「auPAYプリペイドカード」経由で再びWAONにチャージすることで、購入時のWAONポイントを無限に獲得できるルートが存在していたと明かした。この技に利用者が一斉に交換を行ったため、在庫が枯渇したとみられる。
また、交換時の注意点として「QUOカードPay」と「楽天ポイント」への交換を挙げた。前者は2％、後者は30％分目減りするため、「交換しない方がいい」と警告している。さらに、auPAYギフトカードからチャージした残高は「auPAY マネーライト」扱いとなり、銀行への出金やAmazonでの支払いに利用できない制約がある点も補足した。
おにまる氏は、auPAYギフトカードへの交換が今後復活する可能性について「おそらく交換レートが悪くなって復活すると思うんですね」と予測し、これまでのような等価交換による無限ループの再現は困難であるとの見解を示した。「えらべるギフト」を購入する際は、各交換先の還元レートや利用制限を事前に確認し、目的に合わせて適切に活用することが求められる。
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