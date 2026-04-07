コメダ珈琲店＆おかげ庵「ポケモンといっしょだモン」第2弾は4月9日から コラボメニュー4品＆豆菓子風チャームも
【モデルプレス＝2026/04/07】コメダ珈琲店とおかげ庵では、4月9日から「ポケモンといっしょだモン◆」（※「◆」は正式には「音符マーク」）をテーマにしたキャンペーン第2弾が実施される。
【写真】コメダ×ポケモンコラボ、フワンテのチーズボール
今回は2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、2026年も特別なキャンペーンを実施。より多くの人に楽しんでもらえるよう、オリジナルメニューを【第1弾：3月5日〜】【第2弾：4月9日〜】の2期間で展開する。各期間の対象メニューを注文の方に、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼント。ポケモンの世界観から着想を得たオリジナルメニューや、数量限定のオリジナルグッズの販売、SNSで参加できるキャンペーンなど、くつろぎの時間をさらに彩る企画を展開している。（modelpress編集部）
カイリューの大きな体をイメージしたシロノワールが登場。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせた。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てる。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで、楽しく食べることができる。
ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせた。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上がっている。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も。
フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ〜りあつあつのチーズソースがあふれ、生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がる。フワンテデザインの紙カップは、思わず写真に撮りたくなる見た目のかわいさもポイントとなっている。
たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんが登場。やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がる。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。つるっともちもちの麺に、とろ〜り半熟たまごを絡めれば、まろやかさが加わり、箸が進む味わいとなっている。
「カイリューのシロノワール カスタードプリン」、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」、「フワンテのチーズボール」、「マクノシタのすき焼き風きしめん」のいずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントされる。
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【写真】コメダ×ポケモンコラボ、フワンテのチーズボール
◆コメダ珈琲店＆おかげ庵「ポケモンといっしょだモン」第2弾
今回は2025年夏のポケモンキャンペーンに続き、2026年も特別なキャンペーンを実施。より多くの人に楽しんでもらえるよう、オリジナルメニューを【第1弾：3月5日〜】【第2弾：4月9日〜】の2期間で展開する。各期間の対象メニューを注文の方に、期間ごとにデザインが異なる「豆菓子風チャーム」をいずれか1点ランダムでプレゼント。ポケモンの世界観から着想を得たオリジナルメニューや、数量限定のオリジナルグッズの販売、SNSで参加できるキャンペーンなど、くつろぎの時間をさらに彩る企画を展開している。（modelpress編集部）
◆【コメダ珈琲店・おかげ庵】カイリューのシロノワール カスタードプリン
カイリューの大きな体をイメージしたシロノワールが登場。あたたかいデニッシュの上から、なめらかなプリンソースをかけ、ソフトクリームには香ばしいカラメルソースをまとわせた。ほんのりビターなカラメルソースが、プリンソースのやさしい甘さをより引き立てる。ココア風味のフィアンティーヌが軽やかなサクッと食感のアクセントになり、最後のひと口まで、楽しく食べることができる。
◆【コメダ珈琲店】フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル
ザクっとジューシーな鶏タツタに、爽やかなレモンの風味と、たまごのまろやかな味わいが広がるタルタルソースを合わせた。バンズからはみ出るほどの大判サイズの鶏タツタを、みずみずしいキャベツ、オニオンスライスとともにコメダ特製バンズで挟み、一体感のある食べ応えに仕上がっている。フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが描かれた、かわいいバーガー袋も。
◆【コメダ珈琲店】フワンテのチーズボール
フワンテをイメージした、ころっとした形のチーズボール。外はサクッ、中はもっちり食感の生地の中から、とろ〜りあつあつのチーズソースがあふれ、生地とチーズソースが調和し、頬張るたびにやさしいコクのある味わいが広がる。フワンテデザインの紙カップは、思わず写真に撮りたくなる見た目のかわいさもポイントとなっている。
◆【おかげ庵】マクノシタのすき焼き風きしめん
たくさん食べるというマクノシタをイメージした、5種の具材が主役のすき焼き風きしめんが登場。やわらかな牛肉に割り下がじんわり浸み込み、甘みと醤油の塩味が溶け合う“甘辛い”おいしさがひと口ごとに広がる。ねぎと三つ葉のシャキシャキ食感が味わいの心地よいアクセントに。つるっともちもちの麺に、とろ〜り半熟たまごを絡めれば、まろやかさが加わり、箸が進む味わいとなっている。
◆コメダ珈琲店の豆菓子風チャーム（ランダム全4種）
「カイリューのシロノワール カスタードプリン」、「フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメのなかよし鶏タツタバーガーレモンタルタル」、「フワンテのチーズボール」、「マクノシタのすき焼き風きしめん」のいずれか1品を注文で、豆菓子風チャーム1個をランダムでプレゼントされる。
【Not Sponsored 記事】