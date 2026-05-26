「注意された」だけで号泣→発達障害の思考回路だった？8年苦しんだ作者の13の解説に「共感」
ちょっと注意されただけなのに、泣いてしまう…
春野あめ(@AmeHaruno)さんがXに投稿した漫画『発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた』が大きな反響を呼んでいる。本作は、幼いころから人間関係に悩んしてきた作者が、自身の特性と向き合い、トラブルの背景にある思考回路を解説したコミックエッセイだ。臨床心理士の中島美鈴さんが監修を務めた本作について、春野さんに話を聞いた。
※発達障害の特性や困りごとの現れ方には大きな個人差があります。本作は、あくまで著者個人の体験と思考回路を描いたコミックエッセイであり、発達障害の一般的な症状や定説を示すものではありません。
仕事中に｢適当にほかのことやってて｣と言われても、次にすべき業務が思いつかずにYouTubeを見てあきれられてしまう。また、片付けのときに｢はかりの上に置かないで！｣と注意されただけで、攻撃されたと感じて泣いてしまう。これらは発達障害の特性によるものだ。当事者はアバウトな指示で意図を汲み取れなかったり、注意喚起を攻撃と捉えてしまったりして、都度落ち込み傷ついている。蓄積された体験がネガティブな思考とつながりやすいという。
春野さん自身、特性を理解し二次障害と向き合えるまで8年もかかった。本作は、編集者から｢トラブルのときの言動の理由や当事者の思考回路を知ることで、周りとの関係も変わっていくのでは｣と提案されたことがきっかけで執筆した。自分が周囲を振り回した経験を包み隠さずに描くことは勇気がいったが、いろいろな人に知ってほしいという気持ちから引き受けたと明かす。
■専門書でのリサーチと自己理解の大切さ
本作にはトラブル時の思考回路や特性の解説、周囲と調和するための工夫などが収録されている。解説や対策のために専門書や論文を読んで調べる作業が多く、1つの漫画に仕上げるのにはとても労力のいることだったと振り返る。
｢もしかして私も発達障害かも｣と悩む人に向け、春野さんは｢悩んだら、すぐに心療内科に行ってみてください。診断はあってもなくてもよいです。まず自分にどんな特性があるかを知ると、どこでつまづいてきたのかが芋づる式にわかってくるはずです｣と語る。一歩一歩自分を知っていくことが大切であり、本作が自己理解の足しになればうれしいという。傷ついてきた人たちにとって、少しでも助けや癒やしになることを願っている。
本書ではそのほか、｢人との距離感がおかしい｣など13のケースが描かれている。生きづらさを感じている人は、解決の糸口として読んでみてほしい。
取材協力：春野あめ(@AmeHaruno)
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