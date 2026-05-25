「祖父は昭和の大スター」“日本一美しいなで肩”を受け継ぐ33歳俳優とは。歌手と演技を両立する共通点も
華麗な家系図がある。祖父は鶴田浩二。曾祖父は六代目尾上菊五郎。映画界の大スターと歌舞伎界の大物が交わる。
孫の尾上右近はそれを「先祖がスクランブル交差点」と表現した。歌舞伎の音楽を担う清元の宗家に生まれた右近は、歌と演技の“二刀流”で、歌舞伎を中心に映像作品でも活躍している。
2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）では足利義昭役を演じ、祖父・鶴田浩二の系譜に連なるような場面が垣間見える。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
◆祖父・鶴田浩二のビブラートが聞こえてくる……
尾上右近が出演した『徹子の部屋』（テレビ朝日系）2026年3月19日放送回終盤、黒柳徹子がこんなことを言っていた。
「やっぱり俳優っていうのはそういうのがいいなって思いますよね。ね、やっぱり出た！ っていうのがいいと思いますよね」
これは2026年2月、右近が受賞した読売演劇大賞杉村春子賞の話題から、賞の名前にもなっている大女優・杉村春子の存在感について言及したものだった。杉村春子が舞台上に出てくる。それだけで観客を圧倒する。それが俳優という存在の凄さなのだと。
黒柳流に言い放つ「出た！」という表現が、あまりにも的確に言い当てている。しかも繰り返し言っていたのがいい。
聞いている右近はほとんど感動に近い面持ちで「とってもいいお話ありがとうございます」とリアクションした。それに対して黒柳がさらに「出た！っていうのがいいと思いますよね」と続けたのだ。
昭和の名優たちが顔を揃えて出演してきた、この番組ならではの気迫と見応えだ。
右近の祖父・鶴田浩二も過去の出演者だった。黒柳は「お顔似てらっしゃる」と面影を重ねていたが、番組中盤で朗々と話す右近の声からも、鶴田特有のビブラートが聞こえてくる……。
◆映画会社を渡り歩いた偉大な大スター
何を隠そう、熱烈な鶴田浩二ファンである筆者は以前、東映が配信する『東映シアターオンライン』（「東映シネマGメン」）にゲスト出演し、鶴田浩二愛をこれでもかと披歴したことがある。
MCのみなみかわから何度もツッコミが入る収録だったが、主に鶴田主演作『明治侠客伝 三代目襲名』（1965年）について語る台本作成のために耽読した、名著について触れなければならない。
鶴田が「兄貴」と慕った大プロデューサーであり、映画界のドンともいうべき俊藤浩滋の自伝『任侠映画伝』だ（帯コメントはビートたけし！）。
当時の映画界では、東映の鶴田浩二、東宝の三船敏郎というように、多くのスター俳優たちが各映画会社と専属契約するのが当たり前だった。
そして映画会社6社による協定上、俳優が他社に移籍することは簡単なことではなかった。そこで1960年6月、東宝にいた鶴田を東映が引き抜く仲介役を俊藤が担った。最初は渋る鶴田に対する口説き文句が凄い。
「東宝には三船敏郎がいるやろ。お前、どうやったって、三船の上には行かれんぞ。（中略） それやったら、心機一転、東映に移るのもええんやないか」（『任侠映画伝』から引用）
1948年に松竹からデビューした鶴田は、気さくな優男という感じの二枚目スターだった。美空ひばりと共演した『あの丘越えて』（1951年）などのヒット作があったが、『お茶漬の味』が公開された1952年に独立する。
さらにフリーになった後に所属した東宝から東映に移籍した。仲介した俊藤は東宝時代の鶴田を「腐ってる」と言ったが、彼のプロデュースによって任侠映画に活路を得た鶴田が、東映のスター俳優として再び気を吐く長い経緯がある。
尾上右近の偉大な祖父・鶴田浩二は、本当に輝ける場所を見つけるために映画会社を渡り歩いた大スターだったのだ。
孫の尾上右近はそれを「先祖がスクランブル交差点」と表現した。歌舞伎の音楽を担う清元の宗家に生まれた右近は、歌と演技の“二刀流”で、歌舞伎を中心に映像作品でも活躍している。
2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）では足利義昭役を演じ、祖父・鶴田浩二の系譜に連なるような場面が垣間見える。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。
尾上右近が出演した『徹子の部屋』（テレビ朝日系）2026年3月19日放送回終盤、黒柳徹子がこんなことを言っていた。
「やっぱり俳優っていうのはそういうのがいいなって思いますよね。ね、やっぱり出た！ っていうのがいいと思いますよね」
これは2026年2月、右近が受賞した読売演劇大賞杉村春子賞の話題から、賞の名前にもなっている大女優・杉村春子の存在感について言及したものだった。杉村春子が舞台上に出てくる。それだけで観客を圧倒する。それが俳優という存在の凄さなのだと。
黒柳流に言い放つ「出た！」という表現が、あまりにも的確に言い当てている。しかも繰り返し言っていたのがいい。
聞いている右近はほとんど感動に近い面持ちで「とってもいいお話ありがとうございます」とリアクションした。それに対して黒柳がさらに「出た！っていうのがいいと思いますよね」と続けたのだ。
昭和の名優たちが顔を揃えて出演してきた、この番組ならではの気迫と見応えだ。
右近の祖父・鶴田浩二も過去の出演者だった。黒柳は「お顔似てらっしゃる」と面影を重ねていたが、番組中盤で朗々と話す右近の声からも、鶴田特有のビブラートが聞こえてくる……。
◆映画会社を渡り歩いた偉大な大スター
何を隠そう、熱烈な鶴田浩二ファンである筆者は以前、東映が配信する『東映シアターオンライン』（「東映シネマGメン」）にゲスト出演し、鶴田浩二愛をこれでもかと披歴したことがある。
MCのみなみかわから何度もツッコミが入る収録だったが、主に鶴田主演作『明治侠客伝 三代目襲名』（1965年）について語る台本作成のために耽読した、名著について触れなければならない。
鶴田が「兄貴」と慕った大プロデューサーであり、映画界のドンともいうべき俊藤浩滋の自伝『任侠映画伝』だ（帯コメントはビートたけし！）。
当時の映画界では、東映の鶴田浩二、東宝の三船敏郎というように、多くのスター俳優たちが各映画会社と専属契約するのが当たり前だった。
そして映画会社6社による協定上、俳優が他社に移籍することは簡単なことではなかった。そこで1960年6月、東宝にいた鶴田を東映が引き抜く仲介役を俊藤が担った。最初は渋る鶴田に対する口説き文句が凄い。
「東宝には三船敏郎がいるやろ。お前、どうやったって、三船の上には行かれんぞ。（中略） それやったら、心機一転、東映に移るのもええんやないか」（『任侠映画伝』から引用）
1948年に松竹からデビューした鶴田は、気さくな優男という感じの二枚目スターだった。美空ひばりと共演した『あの丘越えて』（1951年）などのヒット作があったが、『お茶漬の味』が公開された1952年に独立する。
さらにフリーになった後に所属した東宝から東映に移籍した。仲介した俊藤は東宝時代の鶴田を「腐ってる」と言ったが、彼のプロデュースによって任侠映画に活路を得た鶴田が、東映のスター俳優として再び気を吐く長い経緯がある。
尾上右近の偉大な祖父・鶴田浩二は、本当に輝ける場所を見つけるために映画会社を渡り歩いた大スターだったのだ。