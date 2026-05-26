ローソン“値段そのまま”増量キャンペーン6．2開催！ 過去最大63％増量商品など全50品を用意
「ローソン」は、6月2日（火）から4週にわたり、価格据え置きで商品の具材や重量を増量するお得なキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】「ソース焼そば」は過去最大63％増量！ “値段そのまま”増量キャンペーン全50品一覧
■2つの商品を合わせたボリューム満点弁当も！
今年のキャンペーンでは、創業51周年にちなんで商品の重量などを約51％増量した「盛りすぎチャレンジ」に加えて、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」と従来品よりも味わいを約51％濃くした「濃すぎチャレンジ」、6月3日（水）の「ローソンの日」に合わせて過去最大の約63％増量した商品など、計50品を展開。
6月2日（火）からの第1弾は、天面の生地が見えなくなるほどクリームをたっぷり増量した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」をはじめ、従来品の「大盛ミートソース」と「大盛トマトガーリック」の両方が楽しめる「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」、麺重量を約63％増やした「ソース焼そば 63%増量」など、これまで以上にボリュームアップしたラインナップがそろう。
続く6月9日（火）からの第2弾は、バンズからはみ出るほど長いメンチカツを挟んだ「盛りすぎ！メンチバーガー」や照焼チキンを約51％増やした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」など見た目もインパクト抜群の商品が登場。
さらに6月16日（火）からの第3弾は、濃厚な2層のチーズの味わいを存分に楽しめる「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」、チョコクリームとホイップクリームをたっぷり詰めた「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」のほか、「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を合盛りした「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」らが並ぶ。
そして6月23日（火）からの第4弾は、あんことクリームを約51％増量した「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」、総重量を約51％増やした「でかなんこつ入りつくね棒」、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」などが登場し、増量キャンペーンを盛り上げる。
また、同期間中はさまざまなアパレルアイテムやコスメを詰め合わせた「お買得袋」なども用意。物価高の中お得でインパクトのある商品が利用者にワクワク感を届ける。
なお、一部商品は月曜日夕方頃から発売される予定。
■各商品の販売スケジュール
・6月1日（月）夕方頃
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（税込 214円）
「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（税込 697円）
・6月2日（火）
「盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！ハムサンド」（税込 354円）
「盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入」（税込 288円）
「合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当」（税込 697円）
「酸っぱすぎ 塩レモネード」（税込 228円）
「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」（税込 298円）
「濃すぎ 超特濃オレンジ」（税込 248円）
「濃すぎ 超特濃アップル」（税込 175円）
「ソース焼そば 63％増量」（税込 559円）
「福袋（お菓子・即席麺等詰め合わせ）」（税込 2160円）
・6月8日（月）夕方頃
「盛りすぎ！バスチー-バスク風チーズケーキ-」（税込 319円）
「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（税込 192円）
・6月9日（火）
「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子 (シーチキンマヨネーズ)」（税込 343円）
「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」（税込 365円）
「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」（税込 626円）
「盛りすぎ！メンチバーガー」（税込 387円）
「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量」（税込 325円）
「ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99g」（税込 176円）
「ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入」（税込 158円）
「ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90g」（税込 130円）
・6月15日（月）夕方頃
「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」（税込 194円）
「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込 329円）
「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」（税込 559円）
・6月16日（火）
「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」（税込 697円）
「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！BLTEサンド」（税込 430円）
「ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒 51％増量 121g」（税込 318円）
「なとり ピリ辛うまいか 51％増量 114g」（税込 324円）
「ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 51％増量 58g」（税込 208円）
「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス 51％増量 109g」（税込 408円）
「伊澤 やわらかロングタオル」（税込 348円）
「東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス」（税込 648円）
「無印良品 お買得袋」（税込 1000円）
「アンドバイロムアンド お買得袋」（税込 1500円）
「マンダム GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り 2個パック」（税込 418円）
・6月22日（月）夕方頃
「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」（税込 214円）
「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」（税込 599円）
「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」（税込 160円）
・6月23日（火）
「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！ツナたまごサンド」（税込 311円）
「でかなんこつ入りつくね棒」（税込 198円）
「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」（税込265 円）
「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量」（税込 254円）
「かむかむシャインマスカット 51％増量 45．5g」（税込 162円）
「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g」（税込 162円）
「末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味
51％増量 161g」（税込 226円）
「ローソンオリジナル 麦茶 51％以上増量 950ml」（税込 118円）
「ローソンオリジナル ルイボスティー 51％以上増量 １L」（税込 118円）
【写真】「ソース焼そば」は過去最大63％増量！ “値段そのまま”増量キャンペーン全50品一覧
■2つの商品を合わせたボリューム満点弁当も！
今年のキャンペーンでは、創業51周年にちなんで商品の重量などを約51％増量した「盛りすぎチャレンジ」に加えて、2つの商品を一度に楽しめる「合わせすぎチャレンジ」と従来品よりも味わいを約51％濃くした「濃すぎチャレンジ」、6月3日（水）の「ローソンの日」に合わせて過去最大の約63％増量した商品など、計50品を展開。
続く6月9日（火）からの第2弾は、バンズからはみ出るほど長いメンチカツを挟んだ「盛りすぎ！メンチバーガー」や照焼チキンを約51％増やした「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」など見た目もインパクト抜群の商品が登場。
さらに6月16日（火）からの第3弾は、濃厚な2層のチーズの味わいを存分に楽しめる「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」、チョコクリームとホイップクリームをたっぷり詰めた「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」のほか、「大盛ソース焼そば」と「大盛塩焼そば」を合盛りした「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」らが並ぶ。
そして6月23日（火）からの第4弾は、あんことクリームを約51％増量した「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」、総重量を約51％増やした「でかなんこつ入りつくね棒」、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」などが登場し、増量キャンペーンを盛り上げる。
また、同期間中はさまざまなアパレルアイテムやコスメを詰め合わせた「お買得袋」なども用意。物価高の中お得でインパクトのある商品が利用者にワクワク感を届ける。
なお、一部商品は月曜日夕方頃から発売される予定。
■各商品の販売スケジュール
・6月1日（月）夕方頃
「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」（税込 214円）
「合わせすぎ！ミートソース＆トマトガーリックパスタ」（税込 697円）
・6月2日（火）
「盛りすぎ！高菜チャーシューおにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！ハムサンド」（税込 354円）
「盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX 6個入」（税込 288円）
「合わせすぎ！ハンバーグ＆竜田×メンチ弁当」（税込 697円）
「酸っぱすぎ 塩レモネード」（税込 228円）
「甘すぎ 飲む冷やしぜんざい」（税込 298円）
「濃すぎ 超特濃オレンジ」（税込 248円）
「濃すぎ 超特濃アップル」（税込 175円）
「ソース焼そば 63％増量」（税込 559円）
「福袋（お菓子・即席麺等詰め合わせ）」（税込 2160円）
・6月8日（月）夕方頃
「盛りすぎ！バスチー-バスク風チーズケーキ-」（税込 319円）
「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（税込 192円）
・6月9日（火）
「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子 (シーチキンマヨネーズ)」（税込 343円）
「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」（税込 365円）
「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」（税込 626円）
「盛りすぎ！メンチバーガー」（税込 387円）
「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量」（税込 325円）
「ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99g」（税込 176円）
「ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入」（税込 158円）
「ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90g」（税込 130円）
・6月15日（月）夕方頃
「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」（税込 194円）
「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込 329円）
「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」（税込 559円）
・6月16日（火）
「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」（税込 697円）
「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！BLTEサンド」（税込 430円）
「ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒 51％増量 121g」（税込 318円）
「なとり ピリ辛うまいか 51％増量 114g」（税込 324円）
「ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈 51％増量 58g」（税込 208円）
「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス 51％増量 109g」（税込 408円）
「伊澤 やわらかロングタオル」（税込 348円）
「東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス」（税込 648円）
「無印良品 お買得袋」（税込 1000円）
「アンドバイロムアンド お買得袋」（税込 1500円）
「マンダム GATSBYアイスボディペーパーフィグの香り 2個パック」（税込 418円）
・6月22日（月）夕方頃
「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」（税込 214円）
「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」（税込 599円）
「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」（税込 160円）
・6月23日（火）
「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」（税込 203円）
「盛りすぎ！ツナたまごサンド」（税込 311円）
「でかなんこつ入りつくね棒」（税込 198円）
「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」（税込265 円）
「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量」（税込 254円）
「かむかむシャインマスカット 51％増量 45．5g」（税込 162円）
「ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g」（税込 162円）
「末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味
51％増量 161g」（税込 226円）
「ローソンオリジナル 麦茶 51％以上増量 950ml」（税込 118円）
「ローソンオリジナル ルイボスティー 51％以上増量 １L」（税込 118円）