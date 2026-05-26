親友がモラハラ夫に苦しめられていたら、黙っていられませんよね。今回は、そんな女友達の強すぎるエピソードをご紹介します。

女同士で住むほうが…

「学生時代からの親友から、旦那さんにモラハラされていると相談されました。子どももまだいないのに、仕事を辞めろと毎日のように言われ、ノイローゼになって辞めてしまったそうです。専業主婦になってからはさらにモラハラがひどくなり、自己肯定感が下がることばかり言われているのだとか……。

親友は『離婚しても私なんか再就職できない』『実家にも頼れないし、何の取柄もないし』と、塞ぎこんでいて。昔はおっとりして笑顔が可愛い子だったのに、全部モラハラ夫が変えてしまったんだと思ったら怒りがわきました。

離婚しても行くところがないと言うので、しばらく私のマンションに住まわせることに。モラハラ夫が乗り込んできて『こんな無職の女、養う財力あるんですか？』『そうやって気が強いことばかり言うからいまだに独身なんでしょう』と失礼なことばかり言ってきたので『え？ ここタワマンですけど。見てわかりません？』『旦那さんの年収は1千万でしたっけ？ 私は2千万あるので財力は余裕ですね』と言い返しました。

何も言い返せないモラハラ夫を追い返し、今は親友と一緒に住んでいます。私が仕事に行っている間、家事はすべて親友がやってくれているので、最高すぎる生活です……！ 仕事が決まって離婚が成立したら出て行ってもいいし、このまま一緒に住み続けてもいいし。親友も『モラハラ夫と一緒に住むより、女同士で住むほうが最高に楽しい！』と言ってくれました。今はこの生活を楽しみたいと思っています」（体験者：30代女性・自営業／回答時期：2026年3月）

▽ モラハラに耐える生活より、大好きな女友達と一緒に暮らしたほうがよっぽど楽しいですよね。モラハラ夫から親友を助け、財力でも負けないってかっこよすぎます……！

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。