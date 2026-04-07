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YouTubeチャンネル「たいさやのパークガイド」が「【USJ周年日vlog】課金者限定のイベントに参加したらヤバすぎた...」と題した動画を公開しました。



たいしさんとさやかさんが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年を記念する特別な日に、1人7万円のプレミアムな限定イベントに参加した様子をレポートしています。



早朝から大勢のゲストが詰めかける中、開園のカウントダウンとともに豪華なキャラクターやエンターテイナーたちがお出迎え。特別な日の幕開けに、2人も大興奮の様子を見せます。



メインとなるのは、ピーコック・シアターで開催された「Discover U!!! メンバーズ・プレミアム」パーティ。1人7万円という豪華なチケットを手にした参加者たちに向けて、ローストビーフやお造りなどの特別なビュッフェが振る舞われました。



食事を楽しんだ後は、いよいよスペシャルコンテンツがスタート。綾小路麗華やディーコン、ビートルジュースといった名物キャラクターがステージに登場し、会場を盛り上げます。さらに、「パレード・デ・カーニバル」や「NO LIMIT! TIME」など、歴代の人気ショーやパレードの楽曲に合わせてキャラクターたちがパフォーマンスを披露。当時のレジェンドダンサーたちも駆けつけるサプライズ演出に、たいしさんは感極まって涙を流しました。



動画の最後でたいしさんは、「ホントに世界最高の場所」「これからも推し続けられたら」とUSJへの愛を熱く語っています。25年分の思い出と感動が詰まった圧巻のスペシャルパーティは、ファンにとってたまらない夢のような時間だったようです。