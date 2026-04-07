170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、タイトなウエアでランニングする姿に反響
気象予報士の穂川果音が5日にInstagramを更新。ランニングウエアのオフショットを披露すると、ファンから「素敵」「美人ランナー」といった反響が寄せられた。
【別カット】穂川果音、美ヒップ際立つバックショットも美しい
穂川が「とても久しぶりにランニング」と投稿したのは芝公園で撮影されたオフショット。写真にはタイトなランニングウエア姿でカメラに微笑みかける様子やバックショットが収められている。投稿の中で彼女は「リフレッシュのために走ってるよ！」とつづり「ランニング終わりに芝公園お散歩したら、ギリギリ桜も見られました 嬉しい〜」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは「果音さん今日も素敵」「美人ランナー」「果音様めっちゃかわいい」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）
【別カット】穂川果音、美ヒップ際立つバックショットも美しい
穂川が「とても久しぶりにランニング」と投稿したのは芝公園で撮影されたオフショット。写真にはタイトなランニングウエア姿でカメラに微笑みかける様子やバックショットが収められている。投稿の中で彼女は「リフレッシュのために走ってるよ！」とつづり「ランニング終わりに芝公園お散歩したら、ギリギリ桜も見られました 嬉しい〜」とコメントしている。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」Instagram（＠hokawakanonn）