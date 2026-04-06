【ムーミン】春の訪れを感じる「ICHIBAKO」コラボアイテム登場！
いちごスイーツ専門店『ICHIBIKO（いちびこ）』は、世界中で愛される「ムーミン」とのコラボレーション商品「MOOMIN × ICHIBIKO 春のいちごティーパーティー」シリーズを、4月3日(金)よりオンラインショップにて先行発売、ICHIBIKO全店では4月10日(金)より発売する。
＞＞＞MOOMIN × ICHIBIKOアイテムをチェック！（写真6点）
今回のコラボのテーマは「ムーミン谷のいちご日和」。
春の訪れを感じるムーミン谷。ぽかぽかした陽気に誘われて、ムーミンたちは外にピクニックシートを広げてティータイムを楽しんだり、とびきり幸せな時間を過ごしている。ICHIBIKOの甘酸っぱいいちごのスイーツと、ムーミンの優しくてあたたかい世界が出会った、特別なコラボレーションだ。
「MOOMIN × ICHIBIKO いちごとミルクの2層ジャム」は、春の光のようにやさしい色合いの、2層仕立てのストロベリー＆ミルクジャム。上層は「ミガキイチゴ」を使用し、甘酸っぱく果肉感を残した春らしいいちごジャム。下層は練乳風味のまろやかな甘さで、やさしいコクのあるミルクジャムに仕上げている。瓶を開けた瞬間から、ムーミンの世界観とICHIBIKOの苺らしさが伝わる、春のグラデーションが美しい一品だ。パンやスコーンに塗るのはもちろん、クッキーをディップして楽しむのもおすすめ。
「MOOMIN × ICHIBIKO 5種のクッキー風呂敷セット」は、ジャムと合わせて楽しみたい、オリジナルデザインのクッキーと風呂敷のセット。ムーミンと仲間たちをかたどったクッキーは、プレーン味（ムーミン、ニョロニョロ）とチョコ味（スナフキン、リトルミイ）の2種類。さらにICHIBIKOのロゴクッキーを加え、計5種類のクッキーをオリジナルのコラボ風呂敷（53.4cm × 53.4cm）に包んでご用意。
「MOOMIN × ICHIBIKO 春のティーパーティートートセット」は、コラボ限定デザインの両面プリントトートバッグに、「いちごとミルクの2層ジャム」と「5種のクッキー風呂敷セット」を詰め合わせた、春のピクニックやティータイムにぴったりの豪華なセット。
MOOMIN × ICHIBIKOアイテムで、春の訪れを感じてみては。
（C） Moomin Characters TM
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今回のコラボのテーマは「ムーミン谷のいちご日和」。
春の訪れを感じるムーミン谷。ぽかぽかした陽気に誘われて、ムーミンたちは外にピクニックシートを広げてティータイムを楽しんだり、とびきり幸せな時間を過ごしている。ICHIBIKOの甘酸っぱいいちごのスイーツと、ムーミンの優しくてあたたかい世界が出会った、特別なコラボレーションだ。
「MOOMIN × ICHIBIKO 5種のクッキー風呂敷セット」は、ジャムと合わせて楽しみたい、オリジナルデザインのクッキーと風呂敷のセット。ムーミンと仲間たちをかたどったクッキーは、プレーン味（ムーミン、ニョロニョロ）とチョコ味（スナフキン、リトルミイ）の2種類。さらにICHIBIKOのロゴクッキーを加え、計5種類のクッキーをオリジナルのコラボ風呂敷（53.4cm × 53.4cm）に包んでご用意。
「MOOMIN × ICHIBIKO 春のティーパーティートートセット」は、コラボ限定デザインの両面プリントトートバッグに、「いちごとミルクの2層ジャム」と「5種のクッキー風呂敷セット」を詰め合わせた、春のピクニックやティータイムにぴったりの豪華なセット。
MOOMIN × ICHIBIKOアイテムで、春の訪れを感じてみては。
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