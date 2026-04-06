【ライブレポート】『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜』開催！「長い序章が終わり、ようやく扉が開いたと感じています」

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YOSHIKIが、4月3～5日の3日間にわたり東京・東京ガーデンシアターにて『YOSHIKI CLASSICAL 2026 覚醒前夜 - Tokyo 3 Nights 世界への第一章』を開催した。

■100回記念公演を含むディナーショー開催もサプライズ発表

本公演は、約2年半ぶりとなるクラシカルコンサートであると同時に、2024年に受けた首の手術、そして2025年を通じた長期リハビリを経て、YOSHIKIが再び本格的な表現活動へ踏み出す“完全復帰の起点”となる特別なステージでもあった。

“覚醒前夜”というタイトルが示すとおり、本公演では従来の枠を超えた前衛的かつ革新的な試みが随所に取り入れられた。張り詰めた緊張感と大胆な実験性、繊細さと激しさが交錯する構成は、YOSHIKI CLASSICALのあらたな可能性を明確に示した。

本公演のセットリストは、100曲以上に及ぶ候補のなかから直前まで検討が重ねられ、細部に至るまで徹底的に練り込まれた。

X JAPANの代表曲「DAHLIA」「Rusty Nail」「JADE」もクラシカルアレンジによってあらたな表情をまとって披露され、クラシカル音楽の美しさとジャンルを横断する挑戦的な表現が見事に結実し、YOSHIKIならではのステージが完成した。

「Rusty Nail」は、先日の米国の晩餐会において演奏された楽曲としても記憶に新しく、その旋律がクラシカルの文脈のなかで再構築されることで、これまでとは異なる表情を見せた。そして最終公演では、この日限りの特別な演出として、先日のF1日本グランプリのセレモニーを飾った「君が代」が組み込まれ、象徴的なひと幕となった。

「Kiss the Sky」では、ファンが照らす携帯のライトに包まれるなか、大合唱が巻き起こり、会場全体がひとつになる光景が広がった。オーケストラとドラムが交差する場面では、クラシカルの荘厳さとロックのダイナミズムが高次元で融合。全身全霊でドラムを叩くYOSHIKIの姿に呼応するように、ステージから放たれる熱が会場全体をのみ込み、客席は大きな熱狂に包まれた。

コンサートを通して、YOSHIKIのパフォーマンスに呼応するように幾度となく大きな歓声が沸き起こったことも印象的だった。

また、新曲「La Senna」は、イタリア語詞によってあらたな表情をまとい、旋律と声の響きが際立つ形で披露された。ホール全体を包む張り詰めた空気と深い余韻によって、観客を一気にその世界観へと引き込み、演奏後、会場は割れんばかりの拍手に包まれた。

さらに、「ART OF LIFE」はこれまでにないあらたな形で披露され、ピアノと電子的要素を横断する構成に、YOSHIKI自身によるDJセクションも交えながら展開。クラシカルの文脈に現代的なサウンドと実験性が重なり合い、ジャンルの枠を越えた新たな音楽体験へと昇華された。

YOSHIKIの表現に応えるように、会場には鳴り止まない歓声が響き渡り、その光景こそが、YOSHIKIにしか成し得ないクラシカルコンサートを象徴していた。

SNS上でも公演直後から大きな反響が広がり、「クラシックの概念を、YOSHIKIが塗り替えた」「もはや音楽を超えた、至高の芸術体験」「涙なしには聴けない」といった声が相次いだ。

会場には世界中からファンが駆けつけ、海外からも “Beyond Classical. Beyond Music.”（クラシックを超え、音楽を超えた） “The world’s most heart-wrenching piano.” （世界で最も、心を締め付けるピアノの旋律）などの反応が寄せられ、本公演が国境や言語を超えて深い印象を残したことをうかがわせた。YOSHIKIは公演中、次のように語った。

「これまでのYOSHIKI CLASSICALを刷新し、“覚醒前夜”というタイトルを体現する公演になったと思います。3度の首の手術を経て、こうしてステージに戻ってこられたこと、一度は車いす生活になってから今回ドラムソロをフルでやりきることができたことは、自分にとっても大きな一歩になりました。長い序章が終わり、ようやく扉が開いたと感じています。これからも進化し続ける音楽を届けていきたいと思っています」

そして本公演を皮切りに、YOSHIKI CLASSICALは世界へとその舞台を広げていく。現地時間7月16・17日には、米・ロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールにて『YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES』を開催予定。「Scarlet Night」「Violet Night」と題された2夜構成で行われる。

さらに最終公演のステージ上では、8月に開催されるディナーショー『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARYの詳細もサプライズ発表され、会場は大きな盛り上がりを見せた。

2014年のディナーショー開始以来、記念すべき100回目の公演を含む本ショーは、東京・グランド ハイアット 東京 ボールルームにて、8月28日から30日にかけて全5公演を予定。センターステージ形式により、来場者がより近い距離で音楽と空間を体感できる特別な公演となる予定だ。

東京3日間で生まれた革新的な表現と確かな手応えは、YOSHIKIにとってあらたな世界展開への起点となった。日本から始まった“世界への第一章”は、ここからさらに大きな広がりを見せていく。覚醒したYOSHIKIの表現に呼応するように会場を満たした観客の熱狂は、まさにこれがYOSHIKIのクラシカルコンサートであることを鮮烈に物語っていた。

■セットリスト

◇4月3日（金）Day1

ACT 1

01. JADE

02. Say Anything

03. Rosa（Beverly / Contemporary Dance: MIKA IKEDA）

04. Chopin - Nocturne

05. Kurenai

06. Crucify My Love（Beverly）

07. La Senna（Ai Ichihara）

ACT 2

08. Rusty Nail

09. Larmes

10. Bach - Air on the G String

DRUM SOLO

11. Gorecki - Symfonia piesni zalosnych（Ai Ichihara）

12. Tears

13. Swan Lake

14. Nessun Dorma（Ai Ichihara）

15. Red Swan（Beverly）

16. Without You

17. ART OF LIFE

18. ENDLESS RAIN

◇4月4日（土）Day2

ACT 1

01. DAHLIA

02. Say Anything

03. UNFINISHED（Beverly）

04. Kiss the Sky（Beverly）

05. Forever Love

06. Rosa（Beverly / Contemporary Dance: MIKA IKEDA）

07. Moonlight Sonata

08. Miracle（Ai Ichihara）

ACT 2

9. Rusty Nail

10. Larmes

11. Bach - Air on the G String

DRUM SOLO

12. Gorecki - Symfonia piesni zalosnych（Ai Ichihara）

13. Tears

14. Swan Lake

15. La Senna（Ai Ichihara）

16. Red Swan（Beverly）

17. Without You

18. Kurenai

19. ART OF LIFE

20. ENDLESS RAIN

◇4月5日（日）Day3

ACT 1

01. Silent Jealousy

02. Say Anything

03. Foreign Sand（Beverly / Contemporary Dance: MIKA IKEDA）

04. Kiss the Sky（Beverly）

05. Forever Love

06. Bach - Prelude

07. Miracle（Ai Ichihara）

ACT 2

08. Rusty Nail

09. La Venus

10. Larmes

11. Bach - Air on the G String

DRUM SOLO

12. Gorecki - Symfonia piesni zalosnych（Ai Ichihara）

13. Tears

14. Kimigayo

15. Swan Lake

16. La Senna（Ai Ichihara）

17. Red Swan（Beverly）

18. Without You

19. Kurenai

20. ART OF LIFE（Contemporary Dance: AOZORA NODOKA）

21. ENDLESS RAIN

■関連リンク

YOSHIKI OFFICIAL SITE

https://jp.yoshiki.net/