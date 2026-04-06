

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した吉田優花





ミスサークルコンテスト2023、ミスアサヒ芸能2025で共に準グランプリを受賞。女優、グラビアアイドルとして注目の吉田優花（よしだ・ゆうか）が、4月6日（月）発売『週刊プレイボーイ16号』で本格グラビアを初披露。可憐にして、甘い艶のある姿に心奪われる。

【写真】吉田優花の本格グラビア

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【薬師丸ひろ子さんが女優を志すきっかけ】

――柔らかな自然光の下、春らしい穏やかなグラビアになりました。

吉田 すごくナチュラルに盛ってもらえた気がします（笑）。元気な面とか、素の自分をたくさん撮っていただいて、うれしいです。

――黒い衣装のカットでは、大人っぽい表情も見せてくれました。

吉田 ヘアメイクさんに「衣装に合うよう前髪を上げて、濡れ髪っぽくしたい」って自分から提案したんです。おでこを出すのが新鮮で、見たことのない自分を発見できました。表現の幅が広がった気がしましたね。

――本格的な水着撮影は今回が初めてと聞きましたが、余裕ですね。もともと女優志望ですが、「ミスアサヒ芸能2025」で準グランプリを受賞し、グラビアデビュー。挑戦のきっかけは？

吉田 ずっとグラビアに興味があって、事務所の社長に応募を提案されました。最初は不安もありましたけど、お芝居とは違う自分を見せる楽しさを覚えました。もともと人前で自分を見てもらうのは好きなんですよ。

――大学時代には「ミスサークルコンテスト2023」でも準グランプリを受賞されましたしね。では芸能界への憧れはいつから？

吉田 保育園の頃です。母が経営していた飲食店に、薬師丸ひろ子さんがドラマの撮影で来られたことがあって。撮影後、サインをお願いしに行ったら、マネジャーさんに断られてしまったんです。

でも薬師丸さんは、戻ってきて「内緒だよ」ってこっそりサインを......。その優しさとカッコよさに感激して「私も女優になりたい」と思うようになりました。

――いいお話です。それにしても聞いていると、何事にも能動的で、芯の強い印象を受けます。何しろふたつのミスコンで結果を出したわけですし。

吉田 もともとすごく負けず嫌いなんです。もし負けたら相手の何倍も燃えるタイプです（笑）。

――そんなにですか？

吉田 はい。中学のとき、ずっと1回戦負けの弱小ソフトテニス部にいたんですけど、ずっと悔しくて。で、部活の後、親にテニスコートを借りてもらって、毎晩遅くまでひたすら自主練。そうしたら周りの子たちも「私もやる！」と集まってくれて、最終的には区大会で優勝しました。高校ではダブルスで全国大会にも出場しましたね。

――なんだかドラマの主人公みたいです（笑）。ご家族は芸能活動する吉田さんの背中を押してくれているんですか？

吉田 兄がいて、舞台俳優をやっているんです。みんなで応援していてよく見に行くんですけど、私に関していえば、母はOLをやってほしかったみたいで。

ただ条件として、教職を取るよう言われました。その上で大学を卒業できるならやりたいことをやっていいと。そして先月、教員免許を取ってちゃんと卒業しました。

――約束を果たしたと。教育実習は生徒とうまくやれました？

吉田 女子高へ行ったんですけど、しっかりと。ただ最近、彼女たちに自分の活動がバレちゃったみたいで（笑）。みんなが私のSNSをフォローして、応援してくれています。

――今後はどんな活動を目指していきたいですか？

吉田 女優としてドラマや映画に出ることはもちろん、バラエティにも挑戦したいです。ライブ配信でしょっちゅうファンの方にイジられるので、性格的に向いているのかもと思って（笑）。グラビアでは雑誌の表紙を飾ったり、カレンダーも出したいです。

――ずいぶんと盛りだくさんですね。自信はありますか？

吉田 はい（笑）。私、父から教わった「努力は運を支配する」という言葉を大切にしているんです。その言葉どおり、ソフトテニスでは、満足いく結果を残せました。この先も何があっても努力していけば、なんとかなるはず。自分を信じて全力で、前進していきたいと思っています。

スタイリング／谷川夢佳 ヘア＆メイク／野中美希

●吉田優花（よしだ・ゆうか）

2003年7月20日生まれ 東京都出身

身長160cm B88 W64 H89 血液型＝A型

特技＝テニス 趣味＝ドライブ

◯女優として舞台を中心に活動中。最新DVD『清純プリンセス』（ラインコミュニケーションズ）が大好評発売中。

公式X【@Yuka_Yoshidaa】

公式Instagram【@yuka_.gram】



吉田優花デジタル写真集『花がひらく、その時に。』 撮影／押尾健太郎 価格／1100円（税込）





取材・文／大野智己 撮影／押尾健太郎