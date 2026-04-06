「ザ・ドリフターズ」加藤茶（83）の妻で、タレント・加藤綾菜（37）が6日、自身のインスタグラムを更新。体作りで気をつけていることを明かした。

5日前の投稿で「トレーニングの回数を増やして前より体力ついたかも しっかり食べて動いたら肌も綺麗になってきた アラフォーだから内から綺麗に」と、体作りに励んでいる様子を明かしていた綾菜。

この日は「週一ピラティスで週一は自主トレ！」と書き出し、トレーニング中の姿をアップ。「今日も朝かなり眠かったけどトレーニングしてきました」と伝えた。

その成果について「お腹周りは前よりちょっぴり引き締まってきたけど…ここからは努力して筋肉つけます」と打ち明けた。

また食事面は「朝は大好きなパンは中々辞めれないけど一枚を半分にカットしてゆで卵と一緒にゆっくり味わってます！」とし、「自分がつくる具沢山味噌汁を間食にしたら体重が増える事もなくなったよ。今度YouTubeでも紹介しようかな？」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「ぜひ紹介してください」「めっちゃスタイルいい〜」「スタイルバッチリ」「頑張ってるね」「いい感じですね」「どんどんスタイルアップしていきますね」などの声が集まった。