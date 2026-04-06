アニメ「リラックマ」の放送を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が期間限定オープン！

「リラックマ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ、心ときめくアフタヌーンティーで至福のティータイムが過ごせるカフェです☆

サンエックス アニメ「リラックマ」放送記念「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」

スケジュール：

東京・渋谷：BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店開催期間：2026年4月23日（木）〜5月31日（日）所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階大阪・天王寺：BOX cafe&space 天王寺MIO店開催期間：2026年5月28日（木）〜6月28日（日）所在地：大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺MIO本館 11F愛知・名古屋：collabo index名古屋開催期間：2026年5月29日（金）〜7月12日（日）所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目29−1 名古屋パルコ 南館5F

予約方法：

・2026年4月6日（月） 12:00〜カフェ公式サイトOPEN

・2026年4月6日（月） 18:00〜予約スタート

予約金：715円(税込)

※先着制となります

※1申込につき、4席までの予約が可能です

カフェ公式サイトURL：https://rilakkuma-cafe-2026.ltr-online.com

エルティーアールが、2026年4月4日より放送開始のアニメ「リラックマ」を記念したテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」を、東京・大阪・愛知に期間限定オープン。

新キャラクターの「アワワネコ」や「よびー」も登場する、ごゆるりと優雅なカフェタイムが過ごせるテーマカフェです。

メニューには「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」から1種類選べるメインプレートと、6種類の中からお好きな3種類を楽しめるサイドプレートがラインナップ。

そしてドリンクを自由に組み合わせたフォトジェニックなアフタヌーンティーも用意されます。

そのほか、カフェオリジナルグッズや、特典なども登場するカフェです☆

予約者限定カフェ利用特典「ポストカード2枚セット」

予約者限定カフェ利用特典として「ポストカード2枚セット」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文することでプレゼントされます。

森のアフタヌーンティーセット

メニュー名・価格：

・森のアフタヌーンティーセット（のんびりコーヒー、ほっこりティー）2,890円(税込)

・森のアフタヌーンティーセット（やすらぎハーブティー）2,990円(税込)

・森のアフタヌーンティーセット（木漏れ日のフルーツティー）3,190円(税込)

※選んだドリンクによって価格が異なります

好きなメニューを組み合わせて、心ゆくまで”ごゆるり”と楽しめる「森のアフタヌーンティーセット」

「リラックマ」たちが森へ遊びに来て、ティータイムを楽しむセットです。

メインプレートはセイボリー、ケーキのどちらかを選択可能。

サイドプレートは6種類の中から好きな3種類を自由に組み合わせることができます。

また、セットのドリンクは3種類からいずれか1種が選択可能です。

メインプレートは「リラックマ」や

「コリラックマ」

「キイロイトリ」の3種が登場します。

森のアフタヌーンティーセット〜メインプレート〜

セイボリーは、卵サラダとラタトゥイユをパンで包んだお食事ケーキ。

ケーキは、ココアビスケット入りのヨーグルトクリームが詰まったドーム型ケーキになっています。

※画像の組み合わせは一例です

※サイドプレートは同じプレートを選択することはできません

※写真は1名分となります

森のアフタヌーンティーセット 〜サイドプレート〜

サイドプレートは6種類の中から好きな3種類を自由に組み合わせ可能。

タコスミートや野菜がのった色鮮やかな「タコスタルト」のほか

お花をかたどった「生ハム＆チーズパンケーキ」

「よびー」が好きな”みそ汁”をグラタン風にアレンジした「みそグラタンタルト」

「アワワネコ」が好きな”桃”を使用した「桃のパンケーキ」

森の切り株をかたどった「切り株チョコケーキ」のほか、

「チャイロイコグマ」が好きな”はちみつ”を使用した「はちみつレモンタルト」から選べます。

森のアフタヌーンティーセット 〜ドリンク〜

森のアフタヌーンティーセット で選べるドリンクは4種類。

心あたたまる「のんびりコーヒー」と

「ほっこりティー」

セット価格にプラス100円(税込)で「やすらぎハーブティー」

プラス300円(税込)で「木漏れ日のフルーツティー」がオーダー可能です。

のんびりコーヒー

価格：990円(税込)

ポットで提供される「のんびりコーヒー」

のんびりしたひとときが過ごせるドリンクです。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムで提供されます

※スプーンは持ち帰れません

※アフタヌーンティーの利用なしで注文できます

ほっこりティー

価格：990円(税込)

「リラックマ」たちをデザインしたタグ付きのポットで提供される「ほっこりティー」

ほっこり心あたたまるひとときが楽しめます。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムで提供されます

※スプーンは持ち帰れません

※アフタヌーンティーの利用なしで注文できます

やすらぎハーブティー

心癒やされる味わいに仕上げられた「やすらぎハーブティー」

ハーブの香りとレモンの爽やかさが広がる一杯です。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムで提供されます

※スプーンは持ち帰れません

※アフタヌーンティーの利用なしで注文できます

木漏れ日のフルーツティー

価格：1,290円(税込)

カップにもお花やハーブを入れた「木漏れ日のフルーツティー」

オレンジやピンクグレープフルーツなどが入った見た目も楽しいフルーツティーです。

※お花型のタグデザイン、ティースプーンはランダムで提供されます

※スプーンは持ち帰れません

※アフタヌーンティーの利用なしで注文できます

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

メニュー名：

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー

・ホットティー

・アイスティー

・オレンジ

・コーラ

・ジンジャーエール

「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」で注文できるサイドドリンク。

ホットコーヒーと

ホットティーはカフェオリジナルティーマグカップで提供されます。

※ワンオーダー対象外です

オリジナルグッズ

「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」にて販売されるオリジナルグッズ。

アニメ「リラックマ」のワンシーンを使用したステッカーや缶マグネットのほか、カフェのアートを使ったグッズなどが販売されます。

ステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム6種

「リラックマ」のかわいいアートを使用したステッカー。

全6種類からいずれか1枚がランダムに封入されています。

缶マグネット

価格：715円(税込)

種類：ランダム10種

ヘッドホンをつけながら動画を観るシーンや青空をバックにしたアートなどが楽しめる缶マグネット。

スチールラックなどに着けてデコレーションを楽しめます。

2連アクリルキーホルダー

価格：990円(税込)

種類：ランダム4種

「リラックマ」のお顔シルエットと仲間たちデザインのチャームが2連になったアクリルキーホルダー。

新キャラクターの「アワワネコ」や「よびー」も一緒です☆

ティースプーン

価格：1,100円(税込)

種類：全4種

ティータイムのお供にぴったりなティースプーン。

「リラックマ」「コリラックマ」「キイロイトリ」「チャイロイコグマ」の4種類から選べます。

白雲石コースター

価格：1,320円(税込)

「リラックマ」たちの集合アートを使用した白雲石コースター。

手を上げながらこちらを見つめる「チャイロイコグマ」たちがとってもキュート☆

ティーマグカップ

価格：2,090円(税込)

お座りポーズの「リラックマ」たちをレイアウトしたティーマグカップ。

ワントーンで仕上げられた、大人かわいいデザインがポイントです。

「リラックマ」の魅力をぎゅっと詰め込んだ、心ときめくアフタヌーンティーで、至福のティータイムが過ごせるカフェ。

2026年4月23日からの東京会場を皮切りに大阪・愛知にて実施される「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」の紹介でした☆

©2026 SAN-X / チームリラックマ

※画像はイメージです

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