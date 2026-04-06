パク・ヘス×イ・ヒジュン、激しく嫌悪し合う刑事と検事に 韓国ドラマ『かかし』、U-NEXTで配信決定＜キャスト・あらすじ＞
俳優のパク・ヘスとイ・ヒジュンが出演する韓国ドラマ『かかし』が、20日よりU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占配信されることが決定した（毎週月・火曜 後11：00〜）。
【場面ショット】パク・ヘスとイ・ヒジュンの犯罪捜査サスペンス…『かかし』
同作は、過去の因縁から互いに激しく嫌悪し合う刑事と検事が、ある連続殺人事件を機に共闘を余儀なくされるサスペンス・ミステリードラマ。
連続殺人事件の犯人を追う執念深いエース刑事カン・テジュを演じるのは、さまざまなヒット作に出演し確かな演技力を魅せるパク・ヘス。そして、彼の因縁の相手であり、政治進出を目論む冷静沈着な検事チャン・シヨンを『マウス〜ある殺人者の系譜〜』など、数々の作品で存在感を示したイ・ヒジュンが演じる。
学生時代、シヨンから執拗ないじめにあっていたテジュは、刑事として検事になったシヨンに再会。お互いを嫌悪するテジュとシヨンだが、凄惨な連続殺人事件を追う中で、手を組まざるを得なくなる。執念深さと鋭い観察眼で事件を追うテジュと、冷静かつ政治的思想で事件を追うシヨン。常に火花を散らす一触即発の緊張感の中、相反する2人が辿り着く衝撃の結末とは…。
■スタッフ
監督：パク・ジュンウ
■キャスト
パク・ヘス、イ・ヒジュン、クァク・ソニョン ほか
■あらすじ
1988年、韓国・カンソンで連続殺人事件が発生。女性たちは殺されることを恐れ、男性たちは犯人扱いされるのを恐れて身を隠した。過酷な取り調べと冤罪、隠蔽の中で、数多くの命が崩れていく。その事件を共に生き抜いた人々、そして、最後まで真実を諦めなかった者たちがいた。
【場面ショット】パク・ヘスとイ・ヒジュンの犯罪捜査サスペンス…『かかし』
同作は、過去の因縁から互いに激しく嫌悪し合う刑事と検事が、ある連続殺人事件を機に共闘を余儀なくされるサスペンス・ミステリードラマ。
連続殺人事件の犯人を追う執念深いエース刑事カン・テジュを演じるのは、さまざまなヒット作に出演し確かな演技力を魅せるパク・ヘス。そして、彼の因縁の相手であり、政治進出を目論む冷静沈着な検事チャン・シヨンを『マウス〜ある殺人者の系譜〜』など、数々の作品で存在感を示したイ・ヒジュンが演じる。
■スタッフ
監督：パク・ジュンウ
■キャスト
パク・ヘス、イ・ヒジュン、クァク・ソニョン ほか
■あらすじ
1988年、韓国・カンソンで連続殺人事件が発生。女性たちは殺されることを恐れ、男性たちは犯人扱いされるのを恐れて身を隠した。過酷な取り調べと冤罪、隠蔽の中で、数多くの命が崩れていく。その事件を共に生き抜いた人々、そして、最後まで真実を諦めなかった者たちがいた。