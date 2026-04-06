ココス新作パフェが食感の宝庫すぎる！しっとり＆ザクザク＆ぷるん、クッキー＆クリーム5種で贅沢すぎるスイーツタイム

ファミリーレストラン『ココス』で「クッキー＆クリームフェア」がはじまる。2026年4月9日から売り出されるのは、パフェやクレープなど”クッキー＆クリーム”をテーマにした5つのデザート。しっとり＆ザクザクの食感を楽しめるというが、いったいどんなメニューなのか。

アイスの王道フレーバーが贅沢デザートに

2026年4月9日から5月上旬まで開催予定の「クッキー＆クリームフェア」。クッキー＆クリームがコンセプトのデザートが5品登場する。

ココス「クッキー＆クリームフェア」

「クッキーのしっとりとした食感が楽しめるクッキー＆クリームアイスをはじめ、優しい甘さのバニラアイスやホイップ、クリームサンドココアクッキーやチョコたまボーロ、ココアビスケットチップを合わせました」（同社）

クッキーの多彩な食感やココアの味わいを楽しめる、欲張りなスイーツとなっている。

「クッキー＆クリームパフェ」と「クッキー＆クリームクレープ」にはカシスソースが付いてくるという。「甘酸っぱく爽やかな風味」（同社）がクッキーやココア、クリームなどの甘さを引き立ててくれそうだ。

「クッキー＆クリームフラッペ」はテイクアウトも可能。「つるんとした食感」（同社）のコーヒーゼリーがあることで、食べやすい甘さになっているだろう。

アイスクリームの王道フレーバーである”クッキー＆クリーム”が欲張りデザートになって登場する当フェア。食後のデザートやカフェタイムに、紅茶やコーヒーと共に楽しみたい。

「クッキー＆クリームフェア」メニュー一覧

※商品の紹介文はニュースリリースより

■クッキー＆クリームパフェ 税込1199円

「中層にはザクザクとしたココアビスケットチップやなめらかなホイップ、ぷるんとしたチョコプリンを重ね、食感の変化が楽しいパフェに仕上げました。さらにホイップやチョコたまボーロ、スポンジ、チョコソースを重ねており、最後まで“クッキー＆クリーム”らしい、クッキーのほろ苦い味わいとザクザクとした食感、まろやかなクリームの味わいをお楽しみいただけます」

層によって食感が異なることで、最後まで飽きずに楽しめそうだ。 別添えのカシスソースで味変もできる。

クッキー＆クリームパフェ 税込1199円

■クッキー＆クリームクレープ 税込649円

「ホイップが入ったもちもちクレープに、クッキー＆クリームアイス、ガトーショコラ、クリームサンドココアクッキーなどをトッピングしました。チョコたまボーロやココアビスケットチップがザクザクとした食感をプラスします」

こちらもさまざまな食感が楽しめる欲張りデザート。ガトーショコラがどんっとのった贅沢さがうれしい。

クッキー＆クリームクレープ 税込649円

■クッキー＆クリームフラッペ 店内 税込649円・テイクアウト 税込637円

「クッキー＆クリームフラッペにつるんとした食感のコーヒーゼリーを合わせた、濃厚な味わいながらもすっきりとした後味の一杯です。ホイップやココアパウダー、ザクザクとしたココアビスケットチップ、チョコソースで、“クッキー＆クリーム”らしい味わいを最後まで楽しめる贅沢な味わいのフラッペに仕上げました」

コーヒーゼリーが加わっていることで、食後にも頼みやすい甘さになっているだろう。

クッキー＆クリームフラッペ 店内 税込649円・テイクアウト 税込637円

■ミニ！ クッキー＆クリームパフェ 税込539円

「クッキー＆クリームアイスやバニラアイス、チョコブラウニーなどをトッピングした、食後にぴったりなサイズのミニパフェです。ザクザクとしたチョコたまボーロやココアビスケットチップが食感にアクセントを加えます」

食べやすいサイズ感がうれしい。パフェだと大きすぎる・・という人にもぴったりだ。

ミニ！ クッキー＆クリームパフェ 税込539円

■クッキー＆クリームアイス 税込385円

「クッキー＆クリームアイスをシンプルにお楽しみいただけます。食感のアクセントとして、ザクザクとしたクリームサンドココアクッキーを添えました」

ちょこっとデザートにもぴったり。クッキーが添えられていることで特別感が上がる。

クッキー＆クリームアイス 税込385円

【画像】しっとりザクザク贅沢デザート 「クッキー＆クリームフェア」メニュー一覧（6枚）